Jezivo upozorenje bivšeg šefa CIA: AI preuzima vođenje ratova, mašine će same donositi smrtonosne odluke

Penzionisani američki general Dejvid Petreus upozorava da ulazimo u novu eru ratovanja u kojoj će umjesto ljudi čitave operacije i udare bespilotnih mreža voditi algoritamski oficiri u komandnim štabovima.

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Bivši direktor američke Centralne obavještajne agencije (CIA) Dejvid Petreus smatra da bi vještačka inteligencijado 2030. godine mogla dobiti mnogo značajniju ulogu u vojnim operacijama, uključujući koordinaciju autonomnih sistema uz minimalno ili potpuno odsustvo ljudskog učešća u pojedinim odlukama.

Penzionisani američki general iznio je ovu prognozu u razgovoru za podkast Forecast2050, objavljenom 8. oktobra. Prema njegovoj proceni, vojske bi mogle početi da koriste AI sisteme koji prikupljaju podatke sa terena, povezuju informacije iz različitih izvora i usmjeravaju rad većeg broja autonomnih mašina.

AI u komandnim centrima

Petreus očekuje razvoj mreža autonomnih sistema koji međusobno sarađuju, umjesto da svaka bespilotna letjelica ili druga mašina funkcioniše zasebno.

Takav pristup mogao bi da omogući koordinaciju većeg broja uređaja bez potrebe da čovjek neposredno upravlja svakim od njih.

"Imaćemo AI agente, odnosno oficire u štabovima zasnovane na vještačkoj inteligenciji", rekao je Petreus, govoreći o razvoju koji očekuje u naredne četiri godine.

Prema njegovom mišljenju, takvi sistemi mogli bi neprekidno da obrađuju informacije i pomažu u donošenju operativnih odluka, bez ograničenja karakterističnih za ljudski rad.

Ipak, riječ je o njegovoj prognozi, a ne potvrdi da će ova tehnologija do navedenog roka biti široko primjenjena.

Petreus očekuje i da će se u ratu u Ukrajini do kraja 2026. godine povećati upotreba autonomnih bespilotnih sistema. Njihova šira primjena, smatra on, mogla bi da smanji zavisnost vojske od broja operatera potrebnih za upravljanje letjelicama.

Ko donosi konačne odluke?

Veća autonomija sistema vještačke inteligencije otvara pitanje odgovornosti za odluke koje mogu imati smrtonosne posljedice. Američka vojska već koristi AI za obradu velikih količina podataka, ali obim konkretnih primjena nije u potpunosti javno objašnjen.

Admiral Bred Kuper, komandant američke Centralne komande, izjavio je da će ljudi uvek donositi konačne odluke o tome koje mete napasti i kada.

Takav pristup razlikuje upotrebu vještačke inteligencije za analizu i podršku komandovanju od sistema kojima bi bila prepuštena odluka o upotrebi sile.

Petreus, međutim, smatra da će prelazak na autonomnije ratovanje zahtijevati promjene u organizaciji i obuci vojnih snaga. Tehnološki napredak zato nije jedini izazov: vojske će morati da odrede granice ovlašćenja koja daju automatizovanim sistemima i način na koji će kontrolisati njihove odluke.

(Mondo)