Džej Di Vens: Neću gledati streljanje ako bude emitovano uživo

Američki potpredsjednik Džej Di Vens rekao je da neće gledati pogubljenje Nidala Hasana koji je osuđen na smrt ako bude emitovano uživo.

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"Vidio sam objave. Ne znam da li će se to zaista i desiti. Ako to i bude uživo, neću to gledati", rekao je Vens novinarima u mjestu Lima u Ohaju.

Vens je ukazao na težinu zločina koji je izvršio Hasan u bazi Fort Hud u Teksasu 2009. godine kao "najteži teroristički udar na teritoriji Amerike pored 11. septembra 2001. godine".

Prema njegovim riječima, meta Hasanovog napada bili su vojnici o kojima je trebalo da brine zbog problema sa mentalnim zdravljem.

Američki predsjednik Donald Tramp odobrio je pogubljenje Hasana nakon što je inspirisan Al Kaidom izvršio napad na bazu u Teksasu.

Hasan je ubio 13 osoba, od kojih su 12 bili vojnici, a 30 je ranio. Njega je ranio policajac koji je odgovorio na poziv.

Njegovo pogubljenje biće prvo koje je izvršio streljački vod američke vojske od 1945. godine.