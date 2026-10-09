Džej Di Vens: Neću gledati streljanje ako bude emitovano uživo

Američki potpredsjednik Džej Di Vens rekao je da neće gledati pogubljenje Nidala Hasana koji je osuđen na smrt ako bude emitovano uživo.
"Vidio sam objave. Ne znam da li će se to zaista i desiti. Ako to i bude uživo, neću to gledati", rekao je Vens novinarima u mjestu Lima u Ohaju.
Vens je ukazao na težinu zločina koji je izvršio Hasan u bazi Fort Hud u Teksasu 2009. godine kao "najteži teroristički udar na teritoriji Amerike pored 11. septembra 2001. godine".
Prema njegovim riječima, meta Hasanovog napada bili su vojnici o kojima je trebalo da brine zbog problema sa mentalnim zdravljem.
Američki predsjednik Donald Tramp odobrio je pogubljenje Hasana nakon što je inspirisan Al Kaidom izvršio napad na bazu u Teksasu.
Hasan je ubio 13 osoba, od kojih su 12 bili vojnici, a 30 je ranio. Njega je ranio policajac koji je odgovorio na poziv.
Njegovo pogubljenje biće prvo koje je izvršio streljački vod američke vojske od 1945. godine.