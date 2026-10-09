SAD planiraju uživo da prenose pogubljenje Nidala Hasana: UN osudio odluku Pentagona

Pentagon planira da uživo prenosi pogubljenje Nidala Hasana, osuđenog za ubistvo 13 osoba u Fort Hudu. UN i američki političari osudili su odluku.

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Američko Ministarstvo odbrane planira da uživo prenosi pogubljenje Nidala Hasana, bivšeg vojnog psihijatra osuđenog za ubistvo 13 osoba u vojnoj bazi Fort Hud u Teksasu 2009. godine. Najava je izazvala osude predstavnika Ujedinjenih nacija i američkih političara iz obje stranke, koji upozoravaju na etičke i pravne posljedice takvog postupka.

Pogubljenje je zakazano za 3. decembar 2026. godine, a trebalo bi da bude izvršeno streljačkim vodom. Ukoliko bude sprovedeno prema planu, biće to prvo pogubljenje pripadnika američke vojske streljačkim vodom od 1945. godine.

Američki ministar odbrane Pit Hegset podržao je odluku, ističući da izvršenje smrtne kazne treba da pokaže ozbiljnost posljedica za počinioce teških zločina.

Osude iz obje političke stranke

Najava prenosa izazvala je kritike i među republikancima i među demokratama. Republikanski senator Tom Tilis smatra da Hasan zaslužuje smrtnu kaznu, ali se protivi tome da se njegovo pogubljenje prenosi uživo.

"Više nego odvratno" bilo je njegovo ocjenjivanje takvog plana, prenose američki mediji.

Prigovori se odnose prvenstveno na način na koji bi pogubljenje bilo predstavljeno javnosti, a ne nužno na samu sudsku presudu. Kritičari upozoravaju da bi televizijski prenos egzekucije otvorio ozbiljna pitanja o dostojanstvu osuđenika, ulozi države i granicama javnog prikazivanja nasilja.

UN upozorava na kršenje ljudskih prava

Kancelarija visokog komesara Ujedinjenih nacija za ljudska prava osudila je planirani prenos, upozoravajući da bi javno prikazivanje pogubljenja moglo predstavljati ponižavajuće postupanje i otvoriti pitanja u vezi sa međunarodnim obavezama SAD u oblasti ljudskih prava.

Rasprava se ne odnosi samo na smrtnu kaznu već i na odluku da se njeno izvršenje pretvori u događaj dostupan širokoj publici. Protivnici plana smatraju da država ne bi trebalo da koristi javni prenos kao sredstvo zastrašivanja ili demonstracije moći.

Hasan ubio 13 osoba u vojnoj bazi Fort Hud

Nidal Hasan, vojni psihijatar koji je služio u američkoj vojsci, izveo je napad 5. novembra 2009. godine u bazi Fort Hud u Teksasu. Ubijeno je 13 osoba, među kojima 12 pripadnika vojske, dok su 32 osobe ranjene.

Hasan je ranjen tokom intervencije policije, a kasnije mu je suđeno pred vojnim sudom. Odlučio je da se sam brani i nije pozivao svjedoke niti je iznosio odbranu kojom bi osporavao optužbe.

Godine 2013. proglašen je krivim i osuđen na smrt. Njegov slučaj godinama je izazivao pažnju javnosti zbog težine zločina, okolnosti napada i pitanja odgovornosti američkih vojnih institucija.

Presedan u američkoj vojnoj istoriji

Smrtna kazna u američkoj vojsci rijetko se izvršava, a pogubljenje streljačkim vodom predstavlja posebno rijedak oblik egzekucije. Posljednje pogubljenje pripadnika američke vojske izvršeno je 1961. godine, dok je posljednje izvršenje smrtne kazne streljačkim vodom bilo 1945. godine.

Planirani prenos Hasanovog pogubljenja zato bi predstavljao presedan ne samo zbog načina izvršenja kazne već i zbog namjere da se taj čin emituje uživo.

Za sada je riječ o najavljenom događaju, a ne o izvršenom pogubljenju. Odluka i planovi Pentagona mogli bi se promijeniti prije zakazanog datuma.