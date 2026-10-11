logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Najgore tek dolazi": Nova prijetnja Huta nakon napada na aerodrom u Rijadu, hitno se oglasila Rusija

"Najgore tek dolazi": Nova prijetnja Huta nakon napada na aerodrom u Rijadu, hitno se oglasila Rusija

Autor Mihajlo Popović Izvor mondo.rs
0

Huti ponovo prijete Saudijskoj Arabiji nakon smrtonosnog napada na Međunarodni aerodrom u Rijadu kada je stradalo 12 osoba.

Nova prijetnja Huta nakon napada na aerodrom u Rijadu Izvor: X printscreen/anul elaV

Jemenski Huti uputili su nove prijetnje Saudijskoj Arabiji nakon serije smrtonosnih napada na Međunarodni aerodrom Kralj Halid u Rijadu, prijestolnici Saudijske Arabije. Naveli su da "najgore tek dolazi", prenosi "Indeks".

U napadu na Međunarodni aerodrom u Rijadu poginulo je 12, a povrijeđeno je 309 osoba. Saudijska Arabija je najavila odgovor, a jemenski Huti prijete nastavkom napada ukoliko Saudijska Arabija ne obustavi vojne operacije u Jemenu.

Oglasila se Ruska Federacija o napadu na Saudijsku Arabiju

Ministarstvo spoljnih poslova Ruske Federacije oglasilo se povodom smrtonosnog napada na Međunarodni aerodrom u Rijadu. Rusko ministarstvo spoljnih poslova osudilo je napade na aerodrom "Kralj Halid" i apelovalo je na obustavu napada na civilnu infrastrukturu.

Prema prvim informacijama, u napadu na Međunarodni aerodrom u Rijadu nema stradalih ruskih državljana. Iz Rijada se oglasila američka ambasada koja je navela da svim zaposlenima u američkoj vladi izdaje posebno odobrenje za korišćenje aerodroma u Rijadu, Džedi i Damamu.

Izdata je preporuka američkim državljanima da izbjegavaju aerodrom u Rijadu i sva okolna područja. Izdato je i upozorenje da se posebno obrati pažnja na svim većim aerodromima dok traju sukobi i raketni napadi.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Huti Saudijska Arabija napad

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ