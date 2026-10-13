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Policija se oglasila o teškoj nesreći kod Trebinja: Dvije osobe poginule, pet povrijeđenih u stravičnom udesu

Policija se oglasila o teškoj nesreći kod Trebinja: Dvije osobe poginule, pet povrijeđenih u stravičnom udesu

Autor Dušan Volaš
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Dvije osobe su poginule, dok je pet osoba povrijeđeno u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na magistralnom putu M1-109 u trebinjskom naselju Zasad polje, saopštila je PU Trebinje.

shutterstock_1457734373.jpg Izvor: Shutterstock

Do stravičnog sudara dva automobila došlo je sinoć oko 22.15 časova, a ranije je potvrđeno da su poginula dva mladića.

"Policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Trebinje su zajedno sa dežurnim tužiocem OJT u Trebinju izvršili uviđaj saobraćajne nezgode", navodi se u saopštenju.

U ovoj nesreći život su izgubili suvozač i putnik iz vozila "sitroen", osobe inicijala V.N. i M.Š. Vozač ovog automobila, kao i vozač i tri saputnika iz "audija" zadobili su lakše tjelesne povrede.

"U saobraćajnoj nezgodi učestvovali su putničko vozilo marke ’sitroen’ kojim je upravljalo lice M.B. i u kojem su se nalazila još dva lica i vozilo ’audi’ kojim je upravljalo lice F.R, u kojem su se nalazila još tri lica", pojašnjavaju iz Policijske uprave Trebinje.

Svih petoro povrijeđenih – vozači M.B. i F.R, te lica inicijala J.Š, R.Č. i D.D. odmah su prebačeni u bolnicu. Kako se ističe se u policijskom izvještaju, povrijeđena lica su medicinski zbrinuta u JZU Bolnica "Sveti arhiđakon Stefan-9. januar" u Trebinju.

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Tagovi

saobraćajna nesreća Trebinje

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