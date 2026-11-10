Banjalučani izabrali omiljene manifestacije: Banjalučka zima na prvom mjestu, na drugom novi festival Street Food Fest

Banjalučani i posjetioci vole manifestacije, festivale i događaje koji tokom cijele godine obogaćuju život u gradu, a kada je riječ o omiljenoj manifestaciji, izabrali su "Banjalučku zimu".

Izvor: MONDO/Dragana Božić

Ovo su pokazali rezultati ankete sprovedene putem Viber zajednice Grada Banjaluke.

Za ovu manifestaciju glasalo je 648 sugrađana od ukupno 1.656 pristiglih glasova. Na drugom mjestu našao se „Street Food Fest“, novi događaj u gradu, sa 325 glasova, dok je treće mjesto zauzeo već prepoznatljivi Festival uličnih zabavljača „TrotoArt“ sa 240 glasova.

Među manifestacijama koje su privukle pažnju sugrađana su i tradicionalna manifestacija „Ljeto na Vrbasu“, kao i tradicionalne i duhovne manifestacije, a glasove sugrađana su dobili i „Jesenji festival cvijeća, plodova i meda“, „Ćevap fest“, „Kočićevi dani“, „Veliki početak“, kao i drugi festivali, koncerti i događaji.

Rezultati ankete još jednom potvrđuju da Banjaluka ima raznovrsnu ponudu sadržaja tokom cijele godine, te da manifestacije različitog karaktera doprinose bogatijem društvenom, kulturnom i turističkom životu grada.

To dokazuju i podaci Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske, a koje je nedavno objavila Turistička organizacija grada Banje Luke – a prema kojima je u periodu od januara do septembra 2026. godine u Banjoj Luci zabilježeno blizu 97.000 turističkih dolazaka, što je za jedan odsto više u odnosu na isti period prošle godine.

Takođe, u prvih devet mjeseci ove godine ostvareno je više od 156.000 noćenja, odnosno pet odsto više nego u istom periodu 2025. godine.

(Mondo)