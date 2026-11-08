Banjaluka, Kakanj i Vogošća među najzagađenijima u BiH: Sarajevo gore od brojnih evropskih prijestonica

Kakanj i Vogošća večeras imaju izuzetno zagađen vazduh, dok je Banjaluka među gradovima u kojima je zabilježeno vrlo visoko zagađenje.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Sarajevo je, prema mjerenjima, zagađenije od Beograda, Praga, Ljubljane, Berlina i Beča.

Mjerenja Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) i Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) u 20.00 časova pokazuju da je vazduh u Kaknju i Vogošći izuzetno zagađen, dok je u još devet gradova u BiH zabilježen veoma visok nivo zagađenja.

Najveća koncentracija lebdećih čestica PM2.5 izmjerena je u Kaknju i iznosila je 173 mikrograma po kubnom metru (µg/m³). Slijede Vogošća sa 147 i Živinice sa 139 µg/m³.

Među gradovima sa veoma zagađenim vazduhom nalazi se i Banjaluka, gdje je izmjereno 134 µg/m³. Visoke vrijednosti zabilježene su i u Lukavcu (120), Visokom (116), Tuzli (115), Sarajevu (112), Travniku (97), Zenici (96) i Maglaju (91).

U kategoriji zagađenog vazduha su Ilidža, Bihać, Hadžići i Ilijaš, dok je najčistiji vazduh na jugu zemlje. U Trebinju je izmjereno osam µg/m³ čestica PM2.5, u Livnu 18, a u Mostaru 24 µg/m³, piše Klix.

Sarajevo zagađenije od brojnih evropskih prijestonica

Prema mjerenjima između 18.00 i 19.00 časova, srednja vrijednost koncentracije čestica PM2.5 na stanicama u Sarajevu iznosila je 112,9 µg/m³.

U isto vrijeme u Beogradu je izmjereno 52,5, u Pragu 36,3, u Ljubljani 36, u Berlinu 28, a u Beču 15,5 µg/m³.

Vazduh se smatra izuzetno zagađenim kada koncentracija čestica PM2.5 pređe 140 µg/m³, a veoma zagađenim kada se kreće između 90 i 140 µg/m³.

Čestice PM2.5 manje su od 2,5 mikrometara i mogu prodrijeti duboko u pluća i krvotok. Tokom zime u BiH najveći izvori njihovog nastanka su ložišta na čvrsta goriva, saobraćaj i industrija, dok ih u kotlinama zadržava temperaturna inverzija.

(Mondo)