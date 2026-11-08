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U toku posljednje pripreme: "Banjalučka zima" i "Zimzobal" počinju 1. decembra

U toku posljednje pripreme: "Banjalučka zima" i "Zimzobal" počinju 1. decembra

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
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Brojni sadržaji i praznična magija i ove godine stižu u Banjaluku u okviru još jedne „Banjalučke zime“ i zimskog marketa „Zimzobala“, potvrđeno je na sjednici Organizacionog odbora.

"Banjalučka zima" i "Zimzobal" počinju 1. decembra Izvor: Grad Banjaluka

Kako je saopšteno, u toku su posljednje pripreme za ovu manifestaciju, koja zvanično počinje 1. decembra, a koja će i ove godine donijeti bogatstvo prazničnih događaja, zabave i dobrog raspoloženja za sve generacije i sve uzraste, koji upravo Banjaluku biraju kao novogodišnju destinaciju.

Banjalučane i sve posjetioce očekuje niz sjajnih sadržaja, a praznična atmosfera u gradu biće upotpunjena tradicionalnim kićenjem grada, kao i brojnim muzičkim, zabavnim i gastronomskim programima.

"Uskoro počinje i postavljanje prazničnih kućica u Park „Petar Kočić“, gdje će i ove godine biti održan „Zimzobal“, te će upravo ova lokacija i ove godine biti mjesto centralnih mjesta okupljanja i druženja. Dodatno, kao i prethodnih godina, poseban program biće organizovan i u Domu omladine, kroz sadržaj „Zima u Domu omladine“, dok će najmlađi sugrađani imati priliku da uživaju u programu Dječije nove godine", objavila je GU Banjaluka.

Poseban akcenat biće stavljen i na doček Pravoslavne nove godine, uz prigodan muzički i zabavni program.

Jedna od najznačajnijih novina jeste da će „Zimzobal“ već naredne godine, odnosno 2027/2028. godinu dobiti novu lokaciju, a u pitanju je prostor tvrđave Kastel, koji će biti pretvoren u pravu prazničnu čaroliju.

Izvor: Grad Banjaluka

"Cilj je da Banjaluka i ove zime bude grad susreta, radosti i praznične čarolije, sa programima koji će okupiti porodice, prijatelje, najmlađe i sve one koji žele da osjete posebnu atmosferu našeg grada", poručili su iz Gradske uprave.

Program manifestacije biće poznat u narednom periodu.

(Mondo)

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Tagovi

Banjaluka Banjalučka zima Zimzobal praznici

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