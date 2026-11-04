"Tramvaji mogu da čekaju": Ninković traži od Stanivukovića nacrte rebalansa i budžeta za 2027. godinu

Predsjednik Skupštine grada Banjaluka Ljubo Ninković apelovao je na gradonačelnika Drašku Stanivukoviću da bez odlaganja gradskom parlamentu dostavi nacrte rebalansa za tekuću i budžeta za 2027. godinu kako bi što prije bili razmotreni i usvojeni.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Ninković je rekao da građani Banjaluke s pravom očekuju da grad funkcioniše, da imaju grijanje, uredno vodosnabdijevanje, čiste ulice i više parking i manje saobraćajne gužve.

"To nisu nikakvi posebni zahtjevi, već osnovne obaveze gradske administracije", naglasio je Ninković.

On je naveo da očekuju i izveštaj o izvršenju budžeta kako bi i Skupština grada, a i građani, "znali na šta je gradonačelnik trošio novac".

"Već nekoliko godina u ovo doba suočavamo se sa istim problemima - toplana je u katastrofalnoj situaciji, a uprkos dodatnim sredstvima koje smo odobrili prije četiri mjeseca, sudbina grijanja u Banjaluci i dalje je neizvjesna. `Vodovod` se nalazi u izuzetno teškoj situaciji", rekao je Ninković.

Ninković je napomenuo i da su komunalna infrastruktura, održavanje ulica i zimska služba ponovo pred velikim izazovima, te gradonačelniku Banjaluke poručio da je "kampanja prošla i da je vrijeme da počne da se bavi stvarnim problemima građana".

"Električni tramvaji, vjerujte mi, mogu sačekati. Bavite se njima kada riješimo grijanje, vodosnabdijevanje i osnovno funkcionisanje grada. Jer, čak i da stignu, neće mnogo značiti građanima ako ne budu mogli da se voze snijegom zatrpanim ulicama", rekao je Ninković i naglasio da se zna šta se očekuje i da nema opravdanja za ponovnu nespremnost.

Stanivuković je nedavno rekao da se prvi električni tramvaj u Banjaluci očekuje oko Nove godine, nakon čega će uslijediti testni period od tri do šest mjeseci, s ciljem da se sugrađanima pruži prilika da se upoznaju sa ovim vidom prevoza, isprobaju ga i iznesu svoje mišljenje.

(Srna)