Mještani Ulice Blagoja Parovića na Tunjicama skoro tri mjeseca čekaju asfaltiranje. Raskopanu cestu poplavile kiše, dok u Gradskoj upravi prebacuju odgovornost.
Iako je gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković obećao da će obnova Ulice Blagoja Parovića u naselju Tunjice početi najkasnije do kraja oktobra, mještani na mehanizaciju i početak radova čekaju već skoro tri mjeseca.
Riječ je o dionici dugoj 600 metara koja je raskopana zbog radova na izgradnji vodovodne mreže. Umjesto obećanih bagera i novog asfalta, stigle su jesenje kiše koje su udarne rupe i kratere na kolovozu pretvorile u prava jezera.
Kretanje ovom saobraćajnicom kroz duboko blato nemoguće je bez gumenih čizama, dok vozači svakodnevno oštećuju svoje automobile prolazeći preko uništenog puta.
Mještani Tunjica u blatu čekaju asfaltiranje raskopane ulice
Pokušaj da se dođe do konkretnog odgovora na pitanje kada će ovaj problem biti saniran završio se u administrativnom krugu gradskih službi.
U Timu za komunikaciju Gradske uprave Srni je rečeno da početak asfaltiranja zavisi od naloga Odjeljenja za saobraćaj i puteve. Sa druge strane, zaposleni u tom odjeljenju tvrde da će traženi odgovor biti proslijeđen upravo preko Tima za komunikaciju.
Dok građani gaze blato do koljena i lome trapove na automobilima, Gradska uprava je Banjalučanima kao prioritet ponudila novi park sa dinosaurusima, stavljajući praistorijske atrakcije ispred osnovnih komunalnih potreba u 21. vijeku.