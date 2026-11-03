Mještani Tunjica u blatu čekaju asfaltiranje raskopane ulice

Mještani Ulice Blagoja Parovića na Tunjicama skoro tri mjeseca čekaju asfaltiranje. Raskopanu cestu poplavile kiše, dok u Gradskoj upravi prebacuju odgovornost.

Izvor: Milica Džepina/Srna

Iako je gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković obećao da će obnova Ulice Blagoja Parovića u naselju Tunjice početi najkasnije do kraja oktobra, mještani na mehanizaciju i početak radova čekaju već skoro tri mjeseca.

Riječ je o dionici dugoj 600 metara koja je raskopana zbog radova na izgradnji vodovodne mreže. Umjesto obećanih bagera i novog asfalta, stigle su jesenje kiše koje su udarne rupe i kratere na kolovozu pretvorile u prava jezera.

Kretanje ovom saobraćajnicom kroz duboko blato nemoguće je bez gumenih čizama, dok vozači svakodnevno oštećuju svoje automobile prolazeći preko uništenog puta.

Pokušaj da se dođe do konkretnog odgovora na pitanje kada će ovaj problem biti saniran završio se u administrativnom krugu gradskih službi.

U Timu za komunikaciju Gradske uprave Srni je rečeno da početak asfaltiranja zavisi od naloga Odjeljenja za saobraćaj i puteve. Sa druge strane, zaposleni u tom odjeljenju tvrde da će traženi odgovor biti proslijeđen upravo preko Tima za komunikaciju.

Dok građani gaze blato do koljena i lome trapove na automobilima, Gradska uprava je Banjalučanima kao prioritet ponudila novi park sa dinosaurusima, stavljajući praistorijske atrakcije ispred osnovnih komunalnih potreba u 21. vijeku.