Zimzobal još jednom u parku, pa seli na Kastel: "Stvaramo novu prazničnu tradiciju koja će okupljati naše sugrađane"

Banjaluka se polako priprema za najljepši period godine – zimu, a imamo i lijepe vijesti.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Najavio je gradonačelnik Draško Stanivuković.

- Ove godine Zimzobal će ostati na poznatoj lokaciji u Parku „Petar Kočić“, a donijeli smo odluku da od zimske sezone 2027/28. godine tvrđava Kastel postane nova adresa Zimzobala i mjesto praznične čarolije – najavio je gradonačelnik.

Kako je kazao – važno je reći da će se u narednom periodu pristupiti i potpunoj rekonstrukciji Parka “Petar Kočić”, koji će postati nova razglednica našeg grada.

-Po uzoru na najljepše evropske gradove, stvaramo novu prazničnu tradiciju koja će okupljati naše sugrađane, ali i goste iz cijelog regiona – zaključio je gradonačelnik.

(Mondo)