Drama u banjalučkom naselju: Policija spriječila ženu da skoči u Vrbas, građani na vrijeme prijavili slučaj

Pripadnici Policijske stanice Obilićevo spriječili su žensku osobu da skoči u rijeku Vrbas, rekao je načelnik Policijske uprave Banjaluka Đurica Vukelić.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Vukelić je naveo da su građani juče oko 15.00 časova prijavili da se na šetalištu pored rijeke Vrbas nalazi ženska osoba koja se čudno ponaša i odaje utisak da želi da skoči u rijeku.

"Policijski službenici su je spriječili da skoči, a potom je preuzela služba hitne medicinske pomoći Banjaluka radi ukazivanja medicinske pomoći", rekao je Vukelić novinarima u Banjaluci.

On je istakao da su policijski službenici uvijek spremni da odgovore na sve bezbjednosne izazove i da su uvijek tu u službi svojih građana.