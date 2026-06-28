Indir Šomić o spasavanju djevojke iz Vrbasa: Nisam razmišljao, samo sam reagovao

Prisebnost, hrabrost i ljudskost bili su dovoljni da spriječe tragediju na Gradskom mostu u Banjaluci. Mladić koji je skočio u Vrbas kako bi spasio djevojku kaže da nije razmišljao o opasnosti, već samo o tome da sačuva jedan život.

Izvor: klix.ba/screenshot

Prisebnost, nekoliko riječi i ljudskost bili su dovoljni da spriječe tragediju koja se dogodila na banjalučkom mostu Patre.

Mladić Indir Šomić, koji je skočio u Vrbas kako bi spasio djevojku koja je završila u rijeci, za Klix.ba je govorio o dramatičnim trenucima koje neće zaboraviti.

Dok su prolaznici sa nevjericom posmatrali šta se dešava, Šomić nije imao dilemu da li treba reagovati.

"Motiva nema. Samo čista ljudskost od strane mene i momka koji je bio sa mnom. Ne ponovilo se", rekao je.

Prisjećajući se događaja, kaže da je vodostaj Vrbasa bio viši nego inače, a rijeka brza, zbog čega je cijela situacija bila još opasnija.

"Bitno je da je živa i zdrava. Da me neko pita da li bih opet skočio - naravno. U svakoj prilici, i u vatru i u vodu, da se spasi ljudski život", poručio je Šomić, koji je u rijeku skočio u radnoj odjeći.

Ističe da u tim trenucima nije razmišljao o mogućim posljedicama po sebe, već isključivo o tome da spriječi najgori mogući ishod.

Na kraju razgovora izrazio je nadu da se ovakve situacije više neće ponavljati, a svima koji prolaze kroz težak period uputio je važnu poruku.

"Svima koji imaju bilo kakav problem savjetujem da se obrate za pomoć. Uvijek postoji adekvatno rješenje", rekao je Šomić.

Njegov postupak još jednom je pokazao koliko prisebnost, hrabrost i spremnost da se pomogne drugome mogu biti presudni u trenucima kada je svaki sekund važan.