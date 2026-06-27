Banjaluka predlaže nova pravila za držanje kućnih ljubimaca: Grad spreman na izmjene nakon reakcija građana

Banjalučani bi uskoro mogli dobiti znatno stroža pravila za držanje kućnih ljubimaca u zgradama kolektivnog stanovanja.

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Pred odbornicima Skupštine grada na narednoj sjednici naći će se Prijedlog izmjena Odluke o komunalnom redu kojim se, između ostalog, ograničava broj pasa i mačaka u stanovima, uvode nova pravila za korištenje zajedničkih prostorija i liftova, te predviđaju znatno veće novčane kazne za prekršioce.

Prema prijedlogu, u jednom stanu moći će se držati najviše dva psa ili dvije mačke, uz saglasnost zajednice etažnih vlasnika, odnosno većine stanara ukoliko zajednica nije formirana. Ljubimce neće biti dozvoljeno držati u zajedničkim prostorijama zgrade, niti na balkonima i lođama na način koji uznemirava komšije.

Jedna od odredbi koja je izazvala najviše pažnje odnosi se na korištenje liftova. Vlasnik psa ili mačke neće moći ući u lift ukoliko se u njemu već nalaze drugi stanari, osim ako oni na to pristanu.

Prijedlog propisuje i da psi moraju biti na povocu, a za određene rase biće obavezna zaštitna korpa. Vlasnici će morati uklanjati izmet svojih ljubimaca, dok će psima biti zabranjen pristup dječijim igralištima, školskim i vrtićkim dvorištima, sportskim terenima i drugim površinama gdje mogu predstavljati rizik za građane.

Predviđeno je i obavezno mikročipovanje i registracija pasa i mačaka, kao i prijavljivanje svakog slučaja u kojem životinja nanese povredu drugoj osobi.

Novim prijedlogom povećavaju se i kazne. Za fizička lica one bi iznosile od 500 do 3.000 KM, za preduzetnike od 1.000 do 6.000 KM, dok bi pravna lica mogla biti kažnjena sa do 10.000 KM.

Prijedlog je izazvao brojne reakcije građana i udruženja za zaštitu životinja, posebno zbog ograničenja broja ljubimaca u stanovima i pravila o korištenju liftova.

Nakon reakcija javnosti iz Gradske uprave poručuju da nijedno rješenje nije konačno i da će naredne sedmice organizovati sastanak sa predstavnicima udruženja, stručne javnosti i svim zainteresovanim stranama kako bi se razgovaralo o predloženim odredbama.

Ovlašteni potpisnik u Odjeljenju za komunalnu policiju Radislav Gojković izjavio je da su izmjene pripremljene na osnovu brojnih prijava građana, mišljenja veterinarske inspekcije, razgovora sa udruženjima i preporuka iz revizije učinka, ali da je Grad spreman da pojedine odredbe izmijeni ili čak privremeno povuče ukoliko se kroz dijalog pokaže da za to postoji potreba.

„Cilj nije nametanje rješenja, već donošenje odluke koja će biti u najboljem interesu vlasnika kućnih ljubimaca, svih građana i samih životinja“, poručio je Gojković.

On je naveo da su predložena ograničenja rezultat velikog broja pritužbi građana na buku, neugodne mirise, narušavanje higijene i držanje životinja u zajedničkim prostorijama zgrada, kao i potrebe da se jasnije regulišu slučajevi dugotrajnog lajanja i zavijanja pasa koji narušavaju kućni red.

(Mondo)