Posljednje zasjedanje prije ljetne pauze: Banjalučka Skupština 3. jula

Naredna sjednica Skupštine grada Banjaluka zakazana je za 3. juli i to će ujedno biti posljednja sjednica prije ljetne pauze.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Potvrđeno je ovo na sjednici Kolegijuma Skupštine Grada, te je usaglašeno da se na narednoj sjednici pred odbornicima nađe dnevni red sa 35 tačaka.

Kako je istakla gradski menadžer Mirna Savić-Banjac, gradska administracija je uz već ranije predloženi dnevni red od 24 tačke, na današnjem Kolegijumu predložila i dopunu dnevnog reda.

"Očekujem da tačke koje smo predložili dobiju podršku odbornika jer su sve tačke važne. Svakako očekujemo da odbornici podrže odluke koje se odnose na reklamiranje i komunalne takse za kladionice i kockarnice, koje bi sigurno trebalo da budu tretirane drugačije od ostalih privrednih subjekata", istakla je gradski menadžer.

Ona je podsjetila da je gradska administracija i ranije predlagala odluke koje se odnose na ovo pitanje, ali da je podrška izostala.

"Do sada nismo naišli na podršku banjalučkih odbornika, ali napominjem da se slična odluka primjenjuje u Laktašima i da se pokazala kao dobra. Smatram da bi i odbornici banjalučke Skupštine trebalo da ovom prijedlogu daju podršku da se konačno uredi način na koji se kladionice i kockarnice mogu reklamirati, a cilj ovih odluka je da zaštitimo mlade i da zajedno gradimo jedno zdravije društvo", rekla je Savić-Banjac.

Takođe je napomenula da su na dnevnom redu i druge tačke poput programa i izvještaja o radu preduzeća i ustanova, ali i prijedlog odluke o sanaciji Parka „Petar Kočić“, te druge važne tačke za funkcionisanje grada.

Predsjednik Ljubo Ninković potvrdio je da će redovno zasjedanje biti održano 3. jula, te istakao da je tu ujedno i posljednje redovno zasjedanje prije ljetne pauze.

"Ovo će ujedno biti i posljednja sjednica prije redovne ljetne pauze. Kada je riječ o dnevnom redu kroz redovne procedure dostavljeni su materijali za 24 tačka, a danas je predloženo da se Prijedlog dnevnog reda dopuni sa dodatnih 11 tačaka", rekao je Ninković.

(Mondo)