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Šta je na dnevnom redu naredne sjednice Skupštine grada: Takse za kladionice, nova pravila reklamiranja...

Šta je na dnevnom redu naredne sjednice Skupštine grada: Takse za kladionice, nova pravila reklamiranja...

Autor Dušan Volaš
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Na narednoj sjednici Skupštine Grada naći će se više tačaka, a prvenstveno odluka koje se odnose na uređenje javnog prostora, komunalni red i rad gradskih ustanova i preduzeća.

skupština grada Banjaluka Izvor: GU Banjaluka

Među najvažnijim tačkama predloženog dnevnog reda su Prijedlog odluke o reklamiranju na teritoriji grada, kao i Prijedlog odluke o komunalnim taksama.

Kako je naglasila gradski menadžer Mirna Savić – Banjac, ovim rješenjima predviđeno je uvođenje nove komunalne takse u iznosu od 25 hiljada KM za svaku kladionicu na teritoriji grada, ali i jasna pravila kada je riječ o njihovom oglašavanju i postavljanju reklamnih sadržaja.

"Cilj ovih odluka jeste zaštita javnog prostora i smanjenje agresivnog marketinga koji promoviše igre na sreću. Mi želimo da pošaljemo jasnu poruku da klađenje nešto što treba agresivno promovisati, posebno ne u blizini mjesta na kojima borave djeca i mladi. Zato predlažemo stroža pravila oglašavanja, uz obaveznu saglasnost nadležnih gradskih službi, kako bismo zaštitili interese naših sugrađana", kazala je Savić – Banjac.

Istakla je i to kako će, pored ovih odluka, odbornici će razmatrati i Prijedlog odluke o komunalnom redu, koja donosi niz novih rješenja s ciljem unapređenja uređenosti grada.

Dodatno, na dnevnom redu naći će se i više izvještaja i informacija, uključujući izvještaje o radu Centra za socijalni rad i Sportske dvorane „Borik“, kao i informaciju o poslovanju preduzeća „DEPOT“.

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Tagovi

Skupština grada Banjaluka kladionice

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