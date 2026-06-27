Drama u Banjaluci: Djevojka skočila sa mosta u Vrbas

Prava drama odigrala se danas u Banjaluci kada je djevojka skočila sa mosta Patre, poznatijeg kao Gradski most, u rijeku Vrbas.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Kako saznaje Avaz, spasio ju je Danijel Delić, koji je sjedio na obližnjem splavu sa prijateljima.

Kada je vidio da se utapa, odmah je reagovao, a onda je za njim krenuo i jedan konobar sa splava.

Uspjeli su je izvući na obalu pored tvrđave Kastel, nakon čega su u pomoć pritekli muškarac i djevojka koji su se tu zatekli. Delić je na licu mjesta djevojci pružio prvu pomoć, odnosno reanimirao je, te su pozvali Hitnu pomoć, koja je ubrzo stigla.

Na mjesto događaja došla je i policija, a djevojka je prebačena u UKC RS. Nije poznato da li je riječ o pokušaju samoubistva.

(Mondo)