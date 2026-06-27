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Skočio s mosta i nestao: Mladić se utopio u zagrebačkom jezeru Jarun

Skočio s mosta i nestao: Mladić se utopio u zagrebačkom jezeru Jarun

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
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Dvadesetosmogodišnji mladić utopio se u jezeru Jarun u Zagrebu, saopštila je danas zagrebačka policija.

mladić se utopio u zagrebu Izvor: Wikipedia

Mladić je sinoć oko 22.00 skočio u vodu, ali više nije izronio. Tijelo su uočili poznanici i građani koji su ga izvukli na obalu, te pozvali hitnu pomoć, ali mladiću nije bilo spasa.

Iz policije su savjetovali građanima da u vodu uvijek ulaze postepeno da bi se organizam prilagodio temperaturi jer nagli ulazak može da izazove šok, te da ne skaču u vodu nepoznate dubine zbog opasnosti od teških povreda.

Na Jarunu je i u utorak, 23. juna, pronađeno tijelo, ali nisu uočeni tragovi koji bi upućivali da je smrt nastupila kao posljedica krivičnog djela.

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