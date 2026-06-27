Otvoren Pecka Outdoor Festival: Očekuje se do 4.000 posjetilaca (Foto)

Festival na otvorenom u Peckoj kod Mrkonjić Grada okupio je izlagače, umjetnike, sportiste i ljubitelje prirode. Tokom tri dana posjetioce očekuju brojne radionice, avanturističke aktivnosti i bogat muzički program.

Izvor: Srna/Biljana Šajin

U Peckoj kod Mrkonjić Grada danas je otvoren 7. Festival na otvorenom (Pecka Outdoor) u okviru kojeg su organizovani brojni sadržaji poput muzičkih, edukativnih radionica za djecu i odrasle, ali i sportske aktivnosti, kao i šareni market.

Direktor Festivala Boro Marić rekao je da tokom tri dana trajanja ovog festivala očekuju od 3.000 do 4.000 posjetilaca.

Izvor: Srna/Biljana Šajin

Naglasio je da je osnovni cilj Festivala otvoriti selo Pecka za posjetioce i ponovo ga napuniti ljudima jer ima prekrasnu prirodu, kao što su Vrelo Sane, kanjon Korane, vidikovci, penjalište, staze za šetnju i vožnju biciklom, kao i dobre domaćine.

"Kad smo počeli 2018. godine imali smo jednu spavaonicu sa 16 kreveta i ništa više, sada imamo 50 kreveta samo u našem resoru, plus do 30 kreveta u selu. Proširili smo prostor za kampovanje, jer je sve više kampera", naveo je Marić.

Izvor: Srna/Biljana Šajin

Organizator šarenog marketa sa više od 20 izlagača domaćih proizvoda, suvenira i rukotvorina je Turistička organizacija Mrkonjić Grad. Izložbeni štand ima i Turistička organizacija Ribnik.

Reditelj Saša Hajduković, koji je posjetio Festival, rekao je da bi u selu Pecka u januaru naredne godine trebalo da počne snimanje filma "Bjesnilo" o početku Drugog svjetskog rata, sa akcentom na pakao koji se desio u banjalučkim selima Drakulić i Motike.

Izvor: Srna/Biljana Šajin

Festival je zajedno sa direktorom Borom Marićem svečano otvorio vaterpolo velikan Gojko Pijetlović, čija porodica, kako je rekao, vodi porijeklo iz ovog kraja.

U okviru aktivnosti na otvorenom predviđeno je sportsko penjanje, pješačenje do Vrela Sane, kanjoning Koranom, upoznavanje bilja i gljiva, sportsko-kreativna avantura za djecu, vožnja bicikla do izvora Sane, radio-amaterska, muzička i likovna radionica.

Organizator Festivala je Udruženje za podršku održivom razvoju.