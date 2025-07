Počeo VI Pecka festival: Okupili se brojni ljubitelji avanture i kulture u prirodi (FOTO)

VI Pecka Outdoor Festival još jednom je pokazao da kada se ljudi okupe oko prirode, ideja i iskrenog entuzijazma, granice nestaju.

Izvor: Pecka/promo

U autentičnom ambijentu Visitor centra Pecka pvog festivalskog dana, svečano je otvorena međunarodna izložba savremene bio-umjetnosti, čime je započeo šesti po redu Pecka Outdoor Festival.

U inspirativnoj i toploj atmosferi, posjetioci su imali priliku da istraže radove nastale kroz BioAwaking projekat, koji spaja umjetnost, nauku i prirodu, otvarajući pitanja o održivosti, ljudskoj percepciji prirode i ulozi zajednice. Posjetioci su imali priliku da razgovaraju s autorima, istraže interaktivne sadržaje i dožive prirodu iz drugačije perspektive.

Izložbu su zvanično otvorio direktor Festivala, Boro Marić, izrazivši zavoljstvo zbog uspješne realizacije ovako značajne izložbe i naglasivši važnost kreativnog izraza u neposrednom kontaktu s prirodom i posebno izuzetnost prilike u Pecki ugostimo izuzetnu izložbu iz oblasti bio-umjetnosti. Izložba je realizovana u sardnji organizacije GreenWays (BiH), UR instituta (HR), organizacije Reaktor (NS,SR), Centra za promociju nauke BG,SR) i Instituta Kersnikova (SL).

Marić je izrazio posebno zadovoljstvo zbog rekordnog broja posjetilaca i trodnevnog festivalskog formata, kao novog koncepta.

„Vidim jako puno nasmijanih ljudi i djece. Radujemo se ljudima koji dolaze i sjajno se provedu – to nas motiviše da svake godine ponovo organizujemo festival. Nikad nismo imali festival koji traje tri dana, i ove godine je to slučaj. Ovogodišnji festival je najposjećeniji do sada. Ovdje se sve dešava samo od sebe – ljudi samo treba da dođu, a Pecka će im sigurno uzvratiti za malo cimanja da se stigne do nje,“ rekao je Marić.

Izvor: Pecka/promo

Festival je okupio brojne zaljubljenike u boravak na otvorenom, porodice, umjetnike, istraživače i sve one koji vjeruju da najljepše stvari nastaju kada se ljudi povežu s prirodom.

Festival traje do 6. jula uz bogat program koji obuhvata penjanje na stijenama, biciklističke MTB i E-BIKE ture, pješačenja,snalaženje u prirodi, upoznavanje bilja i gljiva, kreativo-edukativne radionice za sve uzraste, kampovanje, večernje koncerte i mnogo prilika za nova poznanstva i nezaboravne trenutke.

Izvor: Pecka/promo

VI Pecka Outdoor Festival i ove godine je nadmašio očekivanja. Tokom tri festivalska dana, selo Pecka postaje više od destinacije – postaje prostor susreta, razmjene ideja i istinskog davanja oduška sebi i zbližavanja sa prirodom i zajednicom.

Od ranog jutra pa sve do kasnih večernjih sati, kroz šume, livade, stijene i prostore Visitor centra, odzvanjao je smijeh, dječja graja, zvuk gitare i koraci planinara. Stari prijatelji ponovo su se sreli, a nova poznanstva su se rađala uz kampersku kafu i zajedničke izazove na stazi. Poseban ton festivalu dali su gosti iz raznih krajeva, koji su Pecku izabrali kao mjesto za odmor, inspiraciju i povratak jednostavnosti.

Jedna od članova izuzetnog volonterskog tima kojem su organizatori iskazali posebnu zahvalnost, Tamara Agić, volonterka iz Banjaluke, istakla je da je atmosfera na festivala prije svega prijateljska te da Festival iz godine u godinu raste, a ekipa postaje sve bolja.

„Mislim da se sve unapređuje svake godine, jer dolazi više ljudi, festival je ove godine krenuo dan ranije, imamo izložbu, kuhinja je profesionalnija, tako da je napredak evidentan“, rekla je Tamara, koja već treću godinu volontira u Pecki.

Izvor: Pecka/promo

Mihajlo Lazendić planinar i vodič iz PED „Vidik“, Mrkonjić Grad, istakao je da staze Pecke postaju omiljene tačke za šetnje i istraživanje.

„Na festivalu učestvujemo već tri godine i rado se vraćamo jer smo zavoljeli ove staze. Posjetioci su posebno zainteresovani za šetnju do izvora Sane i do Vidikovca. Sve staze su obilježene i bezbjedne, a kao udruženje smo do sada označili 120 kilometara staza na području opštine Mrkonjić Grad,“ istakao je Mihajlo.

Sandra i Dejan Grabež, posjetioci iz Novog Sada godišnji odmor planiraju prema festivalu u Pecki.

„Već četvrtu godinu dolazimo i bukvalno tempiramo godišnji odmor da dođemo na festival. Jako nam je lIJepo ovde. OpredIJelili smo se za izležavanje na travi,“ rekli su kroz smijeh Sandra i Dejan, koje smo zatekli u guštanju na prostirci – aktivnosti koja bi, kako kažu, mogla postati i zvaničan festivalski program.

Bojana Čučak, koja se od ove godine priključila organizacionom timu, istakla je da je POF festival koji se ne pravi iz potrebe, već iz ljubavi.

Izvor: Pecka/promo

„Jako sam emotivno vezana za ovaj festival jer sam bila dio organizacije i sve doživljavam kao lični uspjeh i uspjeh cijele ekipe. Prvi put sam osjetila šta znači kad neko nešto radi iz ljubavi. Ne pamtim da sam ikad vidjela ovakav festival, a nisam sigurna ni da postoji sličan u BiH. Oko sebe samo gledam ljude koji srećni i ispunjeni, koji odišu zadovoljstvom“, podijelila je Bojana.

Slavoljub Simić, posjetilac iz Banjaluke, koji je porijeklom iz Pecke smatra da Festival oživljava selo i vraća ljude u ovaj predivni seoski ambijent.

„Jako dobar festival. Super je sve organizovano i iz godine u godinu je sve bolje. Drago mi je da vidim da selo oživi i da dolaze ljudi iz raznih krajeva,“ rekao je Slavoljub, čiji je otac nekada bio učitelj u seoskoj školi.

(Mondo)