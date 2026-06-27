I sutra sunčano i vruće, temperature do 39 stepeni

Sunčano i vruće biće i drugi dan vikenda u cijeloj BiH, uz maksimalnu temperaturu vazduha do 39 stepeni Celzijusovih.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U drugom dijelu dana od jugozapada ka istoku i jugu uslijediće slabije naoblačenje, ali će se zadržati uglavnom suvo vrijeme, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umjeren istočni i sjeveroistočni vjetar, a u Hercegovini južnih smjerova.

Jutarnja temperatura vazduha od 17 do 21, na jugu do 25, u višim predjelima od 14, a dnevna od 34 do 39, u višim predjelima od 29 stepeni Celzijusovih.