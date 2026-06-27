MUP Srpske: Stacionarni radari povećali bezbjednost, na tim lokacijama nije bilo poginulih

Stacionarni radari postavljeni na putevima u Republici Srpskoj imaju preventivni efekat i doprinose većoj bezbjednosti saobraćaja, saopšteno je iz MUP-a Republike Srpske.

Izvor: MUP RS

Stacionarni radari za kontrolu brzine postavljeni na putevima u Republici Srpskoj dali su značajne rezultate u povećanju bezbjednosti saobraćaja, a na lokacijama na kojima su instalirani nije zabilježena nijedna saobraćajna nezgoda sa smrtno stradalim licima, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Iz MUP-a navode da kontinuirano unapređuju sistem bezbjednosti saobraćaja primjenom savremenih tehnologija, među kojima značajno mjesto zauzimaju upravo stacionarni radarski sistemi za kontrolu brzine.

Radari su postavljeni na putnim dionicama širom Republike Srpske na osnovu analiza bezbjednosti saobraćaja, podataka o saobraćajnim nezgodama sa najtežim posljedicama, kao i procjena nadležnih policijskih uprava.

Riječ je o lokacijama koje su ranije bile prepoznate kao kritične sa aspekta bezbjednosti saobraćaja.

"Uvođenjem sistema automatske kontrole brzine ostvaren je preventivni efekat na učesnike u saobraćaju, što je doprinijelo povećanju stepena bezbjednosti na dionicama gdje su radari instalirani. Posebno je značajno da na tim lokacijama nije evidentirana nijedna saobraćajna nezgoda sa smrtno stradalim licima", saopšteno je iz MUP-a Republike Srpske.

Kako navode, osim što doprinose većoj bezbjednosti na putevima, stacionarni radari povećavaju i osjećaj sigurnosti u lokalnim zajednicama, zbog čega Ministarstvo svakodnevno prima zahtjeve građana i predstavnika lokalnih zajednica za postavljanje novih radarskih sistema.

Prema podacima MUP-a za period od januara do maja ove godine, iako je evidentiran veći broj saobraćajnih nezgoda nego u istom periodu prošle godine, broj poginulih smanjen je za devet, dok je broj teško povrijeđenih manji za oko 15 odsto.

Iz Ministarstva ističu da ovi podaci potvrđuju značaj preventivnih mjera i ulaganja u savremene sisteme nadzora saobraćaja, te poručuju da će nastaviti da ulažu u nova tehnološka rješenja s ciljem daljeg povećanja bezbjednosti na putevima Republike Srpske.

Podaci MUP-a pokazuju i da je u prvih pet mjeseci ove godine iz saobraćaja isključeno 9.754 vozača.

Od tog broja, 80,2 odsto isključeno je zbog vožnje pod uticajem alkohola, 9,8 odsto zbog upravljanja vozilom prije sticanja prava na upravljanje, 4,4 odsto zbog odbijanja testiranja na prisustvo narkotika, četiri odsto zbog upravljanja vozilom za vrijeme trajanja zabrane, dok je po 1,1 odsto vozača isključeno zbog odbijanja alkotestiranja i vožnje pod uticajem opijata.

Još 0,8 odsto vozača isključeno je zbog upravljanja vozilom bez odgovarajuće kategorije, dok je 0,6 odsto isključeno iz ostalih razloga.

MUP Republike Srpske apelovao je na vozače da brzinu kretanja prilagode uslovima na putu, poštuju ograničenja brzine, ne koriste mobilni telefon tokom vožnje i ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci.