Peticija građana urodila plodom: Predložena obustava izmjene Regulacionog plana "Obilićevo"

Uvažavajući primjedbe i peticiju mještana Obilićeva, banjalučka Gradska uprava uputila je u skupštinsku proceduru prijedlog o obustavi postupka izmjene Regulacionog plana za ovo naselje. Konačnu odluku donijeće gradski odbornici.

Izvor: Facebook stranica "Ni metar igrališta"

Prijedlog Odluke o prestanku važenja Odluke o izmjeni dijela Regulacionog plana "Obilićevo" naći će se na dnevnom redu predstojeće sjednice Skupštine grada Banjaluka, čime bi zvanično bio obustavljen postupak izmjene ovog planskog dokumenta.

Vuk Višekruna, ovlašteni potpisnik u Odjeljenju za prostorno uređenje, istakao je da su nadležni i u ovom slučaju nastojali da u potpunosti uvaže mišljenje i potrebe mještana.

"Smatramo da se grad i dalje treba razvijati u partnerskom odnosu sa građanima, uz uvažavanje njihovih stavova, prijedloga i potreba. Naš cilj je da zajedno dođemo do najboljih rješenja, da uređujemo i razvijamo grad kao i do sada po mjeri onih koji u njemu žive", kazao je Višekruna.

Kako je pojasnio, tokom javnog uvida koji je održan od 6. novembra do 6. decembra prošle godine, te na javnoj raspravi održanoj 29. decembra, građani su iznijeli brojne prijedloge i oštre primjedbe na predložena planska rješenja, a potom su i zvaničnom peticijom zatražili stavljanje odluke van snage.

"Ukoliko Skupština grada prihvati prijedlog, praktično se obustavljaju aktivnosti na izmjeni ovog regulacionog plana, odnosno isti se povlači iz procedure, što je i bio zahtjev većine stanovnika tog dijela grada", zaključio je Višekruna.

Izvor: Facebook stranica "Ni metar igrališta"

Podsjećamo, okupljeni oko neformalne grupe "Ni metar igrališta", stanovnici Obilićeva i okolnih ulica krajem prošle godine pokrenuli su građansku inicijativu s ciljem zaštite parka i sprečavanja daljeg narušavanja urbanog prostora.

Oni su se gotovo jednoglasno izjasnili protiv Nacrta izmjene dijela Regulacionog plana, kojim se predviđa izgradnja više od 20 novih stambenih objekata i uklanjanje jedine veće zelene površine u naselju.

GI "Ni metar igrališta" prikupila je više od 1.000 potpisa i zvanično predala primjedbe Gradskoj upravi, tražeći da se zaštiti park, dvorište vrtića i postojeće zelene površine.

Stanovnici su tada upozoravali da plan predviđa povećanje bruto stambene površine za gotovo 50.000 kvadratnih metara, što bi značilo najmanje 804 nove stambene jedinice, dok dokument, prema njihovim navodima, paradoksalno pokazuje pad gustine stanovanja s 389 na 330 stanovnika po hektaru.

Građani smatraju da se ovakvim rješenjem prikriva stvarna prenatrpanost i gubitak zelenih površina, a posebno ističu da predloženi plan ugrožava sigurnost pješaka, naročito djece, zbog pojačanog saobraćajnog tranzita kroz uske ulice.