Otvoreno pismo mještana Obilićeva: "Ne čekajte da bageri dođu pod vaš prozor, Banjaluka je i naš grad"

"Ovo pismo ne pišu investitori. Ovo pismo ne pišu političke stranke. Ovo pismo pišu građani Banjaluke, naselja Mejdan. Nama je previše".

Izvor: Facebook stranica "Ni metar igrališta"

Ovako počinje pismo koje su javnosti uputili mještani banjalučkog naselja Obilićevo/Mejdan. Revoltirani nacrtom novog regulacionog plana, ali i, kako navode, opštim trendom "betonizacije" grada, građani su poručili da je vrijeme ćutanja prošlo.

Oni upozoravaju da se grad ne razvija u javnom interesu, već se planovi kroje prema željama privatnih investitora, dok su struka i potrebe običnog čovjeka gurnuti u drugi plan.

Vrtiću oduzimaju dvorište, park postaje cesta

U pismu se navode konkretni i alarmantni primjeri onoga što novi plan donosi jednom od najstarijih banjalučkih naselja. Građani tvrde da nacrt plana ne rješava nijedan postojeći problem, već stvara desetine novih.

"Suočeni smo sa tim da se jedina veća zelena površina i igralište bezbjedno za igru pretvara u saobraćajnicu i parkinge. Suočeni smo sa tim da se javnoj predškolskoj ustanovi sa dvije stotine djece oduzima dvorište", stoji u pismu.

Posebno zabrinjava podatak da se u naselju u kojem se planira život za oko 4.000 stanovnika, predviđa tek stotinak javnih parking mjesta, dok se saobraćaj usmjerava kroz uska dvorišta zgrada kako bi se osigurao pristup novim stambeno-poslovnim objektima.

"Zelenilo u saksijama, život u betonskim torovima"

Mještani slikovito opisuju trenutno stanje urbanizma u Banjaluci, navodeći da se zgrade grade sa "zelenim površinama u saksijama", dok igrališta liče na "betonske torove".

"Trotoari su po širini na granici bezbjednosti. Drvoredi, planirani kao zaštitni pojas, čak i kada su predviđeni planom, ne realizuju se", upozoravaju mještani, dodajući da će zbog izgradnje novih zgrada na svega nekoliko metara od postojećih, umjesto sunca i neba, "gledati komšijama u tanjir".

Oni naglašavaju da škole i vrtići već rade na maksimumu kapaciteta, a da se umjesto novih objekata planiraju zgrade u koje ne bi mogle stati ni dvije vrtićke grupe.

Struka ućutkana, građani isključeni

U pismu se postavlja pitanje – kako je sve ovo moguće? Odgovor građana je jasan: zato što su građani uključeni samo formalno, a struka je ućutkana.

"Prilikom izrade novog Urbanističkog plana, nakon prvog nacrta, struka je isključena iz procesa. Savjet plana je skrajnut, a odgovori na njihove primjedbe dostavljeni su tek nakon dvije i po godine", navodi se u pismu, uz opasku da je nakon toga drastično povećan koeficijent izgrađenosti.

Građani ističu da se njihovi prigovori na javnim raspravama najčešće odbijaju jednostavnim "ne usvaja se", dok obrazloženja stižu mjesecima ili godinama kasnije.

"Banjaluka je ipak naš grad"

Mještani Mejdana priznaju da su i sami napravili grešku 2008. godine kada nisu reagovali na tadašnji plan, misleći da ih se to ne tiče. Sada, kažu, ne daju da ih isključe i šalju snažnu poruku svim ostalim naseljima u Banjaluci.

"Nemoјte čekati da bageri dođu ispred vašeg prozora. Tad je kasno. Probudite se na vrijeme, pišite prigovore, učestvujte u javnim raspravama", apeluju potpisnici pisma.

Zaključuju da je Banjaluka ipak njihov grad i da su dužni da ga brane – zbog svoje djece, sebe samih i onih koji tek dolaze.