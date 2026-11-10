Banjalučanka tvrdi da joj sin prolazi kroz traume u školi: Policija i tužilaštvo uključeni u rasvjetljavanje slučaja

Banjalučanka Sanja Stanković prije nekoliko dana obratila se javnosti sa tvrdnjama da je njen sin osnovac izložen ponižavanju u školi i da sve teže podnosi ono što se dešava u učionici.

Izvor: Srpskainfo/youtube/screenshot

Naime, Sanja je majka učenika petog razreda banjalučke Osnovne škole „Jovan Cvijić“ i tvrdi da je njeno dijete bilo izloženo vrijeđanju, ponižavanju i prijetnjama, a da je u svemu osim učiteljice učestvovao i roditelj drugog učenika ove škole, a o svemu je obavijestila policiju i Centar za socijalni rad.

"Kad je dolazio kući iz škole žalio se da ga učiteljica vrijeđa, ponižava i da mu vrijeđa majku na nastavi. On to nije mogao više da izdrži. Ja sam mu govorila da se javi pedagogu, psihologu, direktoru, neko od njih tri bude u školi. On je meni rekao da kad je htio da se žali psihologu, da mu je učiteljica dala jedinicu iz muzičkog i da ga nije pustila da ode da se žali", rekla je Sanja ranije.

Ona je otišla u policijsku stanicu da prijavi slučaj, ali tvrdi da je inspektor nije htio saslušati, već joj je rekao da sačeka sedam do deset dana, dok se strasti ne smire. Obratila se i Centru za socijalni rad, odakle su je uputili u tužilaštvo, a potom iz tužilaštva u policiju.

"Uzeli su izjavu i od tada niko ništa. Nas su zvali u centar za maloljetna lica kao neku psihološku podršku djetetu i oni su meni rekli da se oni ne bave sa tim, da to treba škola da riješi, da oni mogu samo njega poslati psihologu, zakazali mu dva termina i to je to", govori ona.

Stankovićeva kaže da njen sin svakodnevno prolazi kroz stres i traume i da od nadležnih očekuje da ga zaštite.

Provjerili smo u Policijskoj upravi Banjaluka da li je zaprimljena prijava Sanje Stanković u vezi sa navodnim prijetnjama i incidentom u kojem je, prema njenim tvrdnjama, učestvovao roditelj drugog učenika ove škole, te kakav je trenutni status postupanja po prijavi.

"Povodom dopisa koji ste dostavili obavještavamo Vas da je u vezi sa navodima iz Vašeg upita Policijska uprava Banjaluka zaprimila prijavu. Policijski službenici pod nadzorom dežurnog tužioca za maloljetnike Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka preduzimaju sve mjere i radnje na utvrđivanju svih okolnosti navedene prijave. U vezi sa okolnostima navedene prijave obavještena je i Javna ustanova Centar za socijalni rad Banjaluka“, rekli su u policiji za Mondo.

Iz škole su ranije odgovorili da postupaju u skladu sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Protokolom za zaštitu djece od nasilja, zanemarivanja i zlostavljanja, kao i pravilnicima koji regulišu rad škole. U odgovoru su, između ostalog, poručili da je potrebno omogućiti nesmetan rad institucija.

"Unaprijed zahvaljujemo na razumijevanju, istovremeno preuzimajući obavezu da ćemo Vas izvijestiti o pojedinostima navedenim u Vašem dopisu kada budemo raspolagali i informacijama potvrđenim od strane drugih uključenih institucija", naveli su iz OŠ „Jovan Cvijić“.

(Mondo)