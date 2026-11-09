Drama na brzoj cesti ka Banjaluci: Pacijent iskočio iz vozila Hitne pomoći tokom zastoja, savladali ga policija i SAJ

Pacijent iz Prijedora iskoristio zastoj u saobraćaju i pobjegao iz vozila Hitne pomoći na brzoj cesti ka Banjaluci. U potjeru se uključili policija i SAJ.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Prava drama odigrala se danas na brzoj cesti u pravcu prema Banjaluci, kada je pacijent kojeg je prevozila Hitna pomoć iz Prijedora iskoristio usporen saobraćaj i pobjegao iz sanitetskog vozila, potvrđeno je za portal „Provjereno“.

Do incidenta je došlo nakon što se u blizini Prijedorske petlje dogodila saobraćajna nezgoda, usljed koje su se stvorile velike gužve na putu. Vozilo Hitne pomoći, koje se pod policijskom pratnjom kretalo iz pravca Prijedora, moralo je zbog zastoja da uspori kretanje, što je pacijent iskoristio da izađe i da se da u bjekstvo.

Policijski službenik koji se nalazio u pratnji saniteta odmah je reagovao i krenuo u potjeru za odbjeglim pacijentom.

U tom trenutku, iz suprotnog pravca naišli su pripadnici Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ), koji su uočili lice u bjekstvu i bez oklijevanja se uključili u potjeru.

Zahvaljujući brzoj koordinaciji i reakciji službenika na terenu, pacijent je ubrzo savladan i bezbjedno ponovo smješten u vozilo Hitne pomoći.