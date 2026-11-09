Gužve u centru Banjaluke zbog radova: Zamjena vodovodnih cijevi mijenja režim saobraćaja

Na jednoj od najfrekventnijih raskrsnica u centru Banjaluke, kod Narodnog pozorišta Republike Srpske, Arhiva i Narodne skupštine Republike Srpske, izvode se radovi na zamjeni vodovodnih cijevi, zbog čega je izmijenjen režim odvijanja saobraćaja.

Izvor: Srna/Bojan Rečević

Prema obavještenju Odjeljenja za saobraćaj i puteve, od ponedjeljka, 9. novembra, od 8.30 časova, do subote, 14. novembra, u 17.00 časova, u Ulici kralja Petra I Karađorđevića biće zauzete biciklistička i desna saobraćajna traka, u zoni raskrsnice sa Ulicom Vuka Karadžića.

Zbog radova će biti onemogućeno skretanje udesno u Ulicu Vuka Karadžića, gledano iz smjera Ulice dr Mladena Stojanovića.

Radnici koji izvode radove rekli su da je riječ o zamjeni vodovodnih cijevi, s ciljem povećanja dotoka vode za lokalne potrošače.

Saobraćaj se na ovoj lokaciji odvija usporeno, a tokom izvođenja radova regulisaće se i preusmjeravati uz pomoć privremene saobraćajne signalizacije.

Nadležni apeluju na vozače i ostale učesnike u saobraćaju da budu oprezni, poštuju postavljenu signalizaciju i imaju strpljenja do završetka radova.

(Mondo/Srna)