Devetomjesečni izvještaj PU Banjaluka: Bezbjednost dobra, ali u saobraćaju poginulo 20 osoba

Stanje bezbjednosti na području Policijske uprave Banjaluka tokom devet mjeseci ove godine je zadovoljavajuće, ali zabrinjavaju podaci o bezbjednosti saobraćaja i 4.328 saobraćajnih nezgoda u kojima je poginulo 20 lica, izjavio je načelnik ove uprave Đurica Vukelić.

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Vekulić je izjavio na konferenciji za novinare da stanje bezbjednosti saobraćaja nije na zadovoljavajućem nivou uprkos kontinuiranim aktivnostima i apelima policije.

On je rekao da je u ovom periodu evidentirano više od 62.000 prekršaja, iz saobraćaja je isključeno 4.690 vozača, od kojih čak više od 4.000 zbog vožnje pod dejstvom alkohola.

"Broj saobraćajnih nezgoda je u porastu za 9,7 odsto. Ukupno je evidentirano 4.328 nezgoda, a u 18 nezgoda poginulo je 20 lica. Najčešći uzroci su nedržanje odstojanja i oduzimanje prvenstva prolaza, a najčešći prouzrokovači su vozači od 21 do 30 godina", naveo je Vukelić.

On je rekao da je od početka godine po pitanju kriminaliteta realizovano 25 akcija, od kojih je pet bilo međunarodnog karaktera.

"Ono čemu smo posvetili poseban akcenat je zloupotreba droge i tu je sprovedeno 10 uspješnih akcija. U oblasti privrednog kriminaliteta tužilaštvima je dostavljeno 46 izvještaja protiv 85 lica, a pričinjena materijalna šteta u ovim predmetima prelazi 2,1 milion KM", precizirao je Vukelić.

Načelnik Sektora kriminalističke policije Slaviša Kojić izjavio je da je ukupno riješeno 976 krivičnih djela, te je koeficijent ukupne rasvijetljenosti 92,2 odsto, a po nepoznatom izvršiocu 80,2 odsto.

On je naveo da je evidentirano 849 krivičnih djela opšteg kriminaliteta, sa procentom riješenosti od 79,7 odsto.

"Prijavljeno je 77 krivičnih djela protiv života i tijela, što je manje za 6,1 procenat, a njihova rasvijetljenost iznosi 97,4 odsto. Procenat riješenosti imovinska krivična djela kojih je evidentirano 415, iznosi 83,1 odsto", naveo je Kojić.

Prema njegovim riječima, najbrojnija su krivična djela krađa, dok je krivičnih djela teška krađa evidentirano 83, što je manje za 28,4 odsto u odnosu na isti period lani.

On je rekao da je u oblasti sprečavanja zloupotrebe droge evidentirano 515 slučajeva.

"Otkrivena su 52 krivična djela i 463 prekršaja, a slobode je lišeno 428 lica", naveo je Kojić.

On je rekao da je oduzeto oko 16,5 kilograma marihuane, oko dva kilograma kokaina, oko 1,2 amfetamina, oko 320 grama hašiša, 258 stabljika indijske konoplje, te određene količine drugih materija koja svojim izgledom asociraju na drogu.

Inspektor Sektora policije Miroslav Đukić izjavio je da je u posmatranom periodu evidentiran 821 slučaj narušavanja javnog reda i mira, što je manje za 7,9 odsto u odnosu na uporedni period.

On je naveo da je Policijska uprava Banjaluka, u saradnji sa drugim organizacionim jedinicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske uspješno obezbijedila 647 javnih okupljanja i 1.033 sportske priredbe, od kojih je 17 sa povećanim rizikom.