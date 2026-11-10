Nezdrav vazduh u više gradova: Sarajevo prednjači, prate ga Visoko, Kakanj i Banjaluka

Vazduh u više gradova u BiH jutros je u kategoriji nezdravog, a prednjači Sarajevo sa indeksom zagađenosti 178, podaci su sajta "Eko akcija".

Izvor: SRNA/Nataša Čeremidžić



Vazduh je nezdrav i u Visokom, sa indeksom 177, Kaknju 174, Banjaluci 172 i Travniku 155.

Nezdrav vazduh može izazvati pojavu pojačanih simptoma i intenziteta bolesti kod lica sa bolestima srca i disajnih organa, poput astme, dok bi ostali stanovnici mogli početi osjećati negativan utjecaj zagađenja na zdravlje.

Zbog toga je potrebno da plućni i srčani bolesnici, trudnice, djeca i starija lica smanje bilo kakve vanjske fizičke aktivnosti, dok bi produžena ili veća naprezanja tokom boravka vani trebali bi izbjegavati i svi ostali.

Nezdrav za osjetljive grupe jutros je vazduh u Zenici, Vogošći, Doboju, Ilijašu i Prijedoru, dok je umjereno zagađen u Maglaju, Tešnju, Jajcu i Mostaru.

Prema mjerenim parametrima, dobar vazduh je u Trebinju, Livnu i Bihaću.

(Mondo)