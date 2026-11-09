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Er Srbija udvostručuje broj letova za Sarajevo: Od maja dva puta dnevno iz Beograda

Er Srbija udvostručuje broj letova za Sarajevo: Od maja dva puta dnevno iz Beograda

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Srpska nacionalna avio-kompanija "Er Srbija" od maja naredne godine povećaće broj letova između Beograda i Sarajeva sa sedam na 14 sedmično.

er srbija evakuacije sa Bliskog istoka Izvor: Shutterstock

To će putnicima omogućiti veću fleksibilnost prilikom planiranja putovanja, kao i bolju povezanost preko Beograda sa destinacijama iz mreže letova ove avio-kompanije.

Vršilac dužnosti direktora Međunarodnog aerodroma Sarajevo Dino Selimović istakao je da "Er Srbija" povećanjem broja letova na dva dnevno između Beograda i Sarajeva odgovara na potrebe putnika.

"Ova odluka mogla bi doprinijeti intenzivnijoj saradnji dvije zemlje", saopšteno je iz Međunarodnog aerodroma Sarajevo.

Generalni direktor "Er Srbije" Jirži Marek naveo je da je Sarajevo jedna od najznačajnijih destinacija u regionu, te da se povećanjem broja letova odgovara na potrebe putnika i dodatno unapređuje povezanost Srbije i BiH.

"Veći broj frekvencija putnicima donosi više mogućnosti za poslovna i turistička putovanja, ali i kvalitetnije konekcije sa brojnim destinacijama iz naše mreže", naglasio je Marek.

Povećanje broja letova ka Sarajevu dio je kontinuiranih aktivnosti "Er Srbije" usmjerenih na dalje jačanje regionalne mreže i unapređenje povezanosti zapadnog Balkana sa svijetom. 

(Srna)

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