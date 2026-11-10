Užas u centru Zagreba: Odjeknula eksplozija, pronađeno tijelo

U centru Zagreba jutros je odjeknula eksplozija ispred muzeja Mimara, gdje je pronađeno mrtvo tijelo. Policija je potvrdila da je riječ o samoubistvu aktiviranjem eksplozivne naprave.

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U centru Zagreba, blizu muzeja Mimara, jutros oko 8.55 časova odjeknula je eksplozija koja je uznemirila građane. Na travnatoj površini ispred muzeja pronađeno je tijelo.

Zagrebačka policija potvrdila je Indeksu pronalazak tijela i navela da smrt nije posljedica krivičnog djela. Prema prvim saznanjima, riječ je o samoubistvu.

Tokom detoniranja bombe, kako hrvatski mediji saznaju, u blizini nije bilo nikoga osim osobe koja je aktivirala eksplozivnu napravu, pa srećom građani nisu bili ugroženi. Policija obavlja uviđaj, a područje oko mjesta događaja ograđeno je policijskom trakom. Postavljen je i policijski šator.

(Index/MONDO)