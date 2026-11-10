Od Trebevića do krova Turske i Himalaja: Godina za pamćenje za planinare iz Istočnog Sarajeva (FOTO)

Planinarsko-sportsko udruženje "Trebević" iz Istočnog Sarajeva privodi kraju izuzetno uspješnu godinu tokom koje su osvojili impozantni vrh Turske - Ararat koji doseže 5.137 metara, ali i stigli do himalajskih visina, izjavila je predsjednik ovog društva Željka Pandžić.

Izvor: Planinarsko-sportsko udruženje Trebević

Ona je navela da su trebevićki planinari, vođeni jasnim godišnjim planom i entuzijazmom članova, tokom dosadašnjeg dijela sezone realizovali više od 50 planinarskih tura i akcija, okupivši na stazama više od 145 aktivnih učesnika svih generacija.

Pandžićeva napominje da je ovim rezultatima Udruženje još jednom potvrdilo status jednog od najaktivnijih i najorganizovanijih planinarskih kolektiva u Republici Srpskoj i regionu.

"Iza nas je godina puna izazova, ali i velikog zajedništva i ljubavi prema planini. Kao kolektiv, ponosni smo na realizovane akcije i više od 145 ljudi koji su hodali našim stazama, od Trebevića do Ararata i Himalaja, jer je svaki uspjeh rezultat zajedničkog truda svih naših članova i vodiča", istakla je Pandžićeva.

OD DOMAĆIH STAZA DO HIMALAJSKIH VISINA I ARARATA

Ona je navela da su članovi Planinarsko-sportsko udruženje "Trebević" pomjerali sopstvene granice i na zahtjevnim visokogorskim usponima širom BiH i regiona.

"Pohodi na Vranicu, Volujak, Bioč, Leliju, Dinaru, Čabulju i surove vrhove Prokletija obilježili su sezonu, dok je novembarski uspon na Borašnicu i Samograd najavio završnicu ovogodišnjeg kalendara", kaže Pandžićeva.

Ona ističe da se zastava Udruženja ponosno vijorila i na nekim od najpoznatijih evropskih i svjetskih planina i vrhova.

"Članovi su uspješno ispeli u italijanskim Dolomitima Grande Čir /2.592 metra/ i najviši vrh masiva Sela – Pic Boe /3.152 metra/, te obišli lokalitete Tre Čime di Lavaredo, Kadini di Mizurina i Sečeda. Savladani su Olimp /Mitikas, 2.918 metara/ i najviši vrh Austrije, Grosglokner /3.798 metara/. Osvojen je impozantni vrh Turske - Ararat, visok 5.137 metara. Realizovan je visokogorski pohod na Kang Jatse, planinski masiv na Himalajima", istakla je Pandžićeva.

DOMAĆINI VELIKIH AKCIJA, SAVEZNIH DOGAĐAJA I PROSLAVA PUNOLJETSTVA UDRUŽENJA

Pandžićeva je ukazala da su poseban pečat ovogodišnjoj sezoni dale manifestacije koje su okupile planinare iz cijelog regiona i promovisale aktivan boravak u prirodi.

Vidi opis Od Trebevića do krova Turske i Himalaja: Godina za pamćenje za planinare iz Istočnog Sarajeva (FOTO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Planinarsko-sportsko udruženje Trebević Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Planinarsko-sportsko udruženje Trebević Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Planinarsko-sportsko udruženje Trebević Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Planinarsko-sportsko udruženje Trebević Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Planinarsko-sportsko udruženje Trebević Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Planinarsko-sportsko udruženje Trebević Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Planinarsko-sportsko udruženje Trebević Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Planinarsko-sportsko udruženje Trebević Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Planinarsko-sportsko udruženje Trebević Br. slika: 9 9 / 9 AD

"Planinarsko-sportsko udruženje `Trebević` ove godine bilo je domaćin i organizator savezne akcije-tradicionalnog Vidovdanskog uspona na Maglić", kaže Pandžićeva i ističe da je ovim ukazano veliko povjerenje ovom društvu.

Prema njenim riječima, veliku pažnju izazvala je i majska akcija "Ture iznenađenja", tokom koje su učesnici istovremeno osvojili čak sedam planina u okruženju Istočnog Sarajeva /Trebević, Jahorinu, Romaniju, Treskavicu, Bjelašnicu, Visočicu i Crepoljsko/, kao i tradicionalni 18. planinarski slet na Trebeviću održan početkom oktobra kod Planinarskog doma "Čelina" kojim je ujedno svečano obilježeno punoljetstvo – 18 godina uspješnog rada Udruženja.

ULAGANJA U DOM "ČELINA" I UREĐENJE STAZA NA TVRDIMIĆIMA

Pandžićeva napominje da je veliki trud uložen i u infrastrukturu i bezbjednost svih posjetilaca prirode. Tokom godine dodatno je uređen Planinarski dom "Čelina" na Trebeviću, čime je ovaj objekat postao još ugodnije mjesto za boravak planinara i izletnika.

Ona napominje da je Planinarski dom "Čelina" bio i ugodan kutak za održavanje Škole markacije Planinarskog saveza Republike Srpske.

"Vrijedni članovi Udruženja radili su i na održavanju markacije i mreže planinarskih staza na Tvrdimićima, čime je dodatno unaprijeđena turističko-rekreativna ponuda ovog kraja", kaže Pandžićeva.

Ona je izrazila posebnu zahvalnost i pripadnicima Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Grada Istočno Sarajevo, Gorske službe spasavanja Istočni Stari Grad, radnicima šumskog gazdinstva, kao i Helikopterskom servisu Republike Srpske, čija je nadljudska borba danima i noćima sačuvala planinu, šumske komplekse i objekte na Trebeviću tokom požara u avgustu.

U NAREDNOJ GODINI FOKUS NA MLADE, EDUKACIJU I VISOKOGORSTVO

Ona je najavila da će poseban akcenat u radu Udruženja u narednoj godini biti na realizaciji projekata posvećenih ekološkom i planinarskom edukovanju, s ciljem da se kod djece i omladine probudi ljubav prema prirodi i planini, te obezbijedi podmladak i regrutovanje budućih planinara.

"Planiran je i kontinuirana edukacija vodičke službe Udruženja, kako bi bezbjednost na stazama i kvalitet organizacije ostali na najvišem nivou. Tu je snažna organizaciona i logistička podrška članovima koji se pripremaju za nove zahtjevne visokogorske pohode i ekspedicije", kaže Pandžićeva.

Ona je ukazala da posebnu vrijednost rada Udruženja čini i njegovanje bratskih i prijateljskih veza sa planinarskim društvima iz cijele Republike Srpske, kao i plodna saradnja sa udruženjima iz Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Hrvatske.

Pandžićeva je zahvalila Gradu Istočno Sarajevo, opštinama Istočna Ilidža, Istočno Novo Sarajevo i Istočni Stari Grad, kao i preduzećima i privrednim subjektima koji su podržali njihov rad u ovoj godini.

"Sa uređenim domom `Čelina`, snažnom podrškom lokalne zajednice i jasnom vizijom razvoja, u Planinarsko-sportskom udruženju `Trebević` s punim optimizmom dočekujemo novu planinarsku godinu", poručila je Pandžićeva.

(Srna)