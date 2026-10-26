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Stradao dan nakon osvajanja vrha: Njemački planinar poginuo na Himalajima

Stradao dan nakon osvajanja vrha: Njemački planinar poginuo na Himalajima

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Dan nakon što je uspješno osvojio himalajski vrh visok 6.814 metara, 57-godišnji alpinista izgubio je život u kobnom ambisu tokom povratka u bazu, saopštili su spasilački timovi iz Katmandua.

Njemački planinar poginuo na Himalajima Izvor: YouTube/Printscreen/ JP Today News

Njemački planinar poginuo je nakon što je pao sa vrha popularne himalajske planine Ama Dablam u Nepalu, tokom spuštanja sa vrha koji je osvojio samo dan ranije.

Muškarac, star 57 godina, pao je oko 1.500 metara dok se u ponedjeljak spuštao sa planine visoke 6.814 metara, saopštio je Gokul Tapa, direktor kompanije ''Real Himalaya'', koja mu je pružala logističku podršku.

Tijelo planinara pronađeno je u ponedjeljak tokom potrage, a potom je preuzeto sa planine. Helikopterom je trebalo da bude prevezeno u bolnicu u Katmanduu, gdje će biti obavljena obdukcija.

Planinar je u nedjelju uspješno stigao do vrha Ama Dablam, jedne od popularnih destinacija za alpiniste u oblasti Solukhumbu, u kojoj se nalazi i Mont Everest, najviša planina na svijetu.

Više od 300 alpinista dobilo je dozvole za uspon na Ama Dablam tokom aktuelne jesenje sezone, koja traje od septembra do novembra.

Ova tragedija dogodila se samo nekoliko dana nakon što su dva japanska planinara poginula na drugom vrhu u zapadnom Nepalu. Ranije ove godine, deset alpinista, među kojima i poznati nepalsko-britanski planinar, stradalo je na jednoj planini u Pakistanu.

(Mondo.rs)

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himalaji planinari smrt

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