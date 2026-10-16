Zeničani konačno dobili grijanje: Grad privremeno preuzeo finansiranje, ali prijeti poskupljenje od 106 odsto

Građani Zenice od danas ponovo imaju tople radijatore nakon što je Gradska uprava privremeno preuzela finansiranje. Ipak, početak sezone u sjeni je ozbiljnih finansijskih problema, zbog kojih bi računi za grijanje mogli biti veći za čak 106 odsto.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Direktor Javnog preduzeća "Grijanje" Muhammed Pašalić potvrdio je da je isporuka toplotne energije počela na osnovu odluke gradonačelnika Fuada Kasumovića.

Kako je pojasnio, kotlovi su odmah upaljeni, a s obzirom na to da je distributivna mreža duga 120 kilometara, bilo je potrebno nekoliko sati cirkulacije da toplotna energija stigne do krajnjih korisnika.

Iako su tehničke pripreme završene na vrijeme, a kotlovi potpaljeni još 14. oktobra, isporuka je kasnila jer nije bila usvojena zvanična odluka o cijeni. Grijanje je pušteno tek nakon što je Grad Zenica preuzeo obavezu finansiranja do donošenja konačne odluke na nivou Gradskog vijeća.

A pred poslanicima će se naći nimalo lak zadatak. Zbog stečaja zeničke željezare, izgubljen je pristup visokopećnom i koksnom plinu, zbog čega Toplana sada mora koristiti isključivo zemni plin. Taj energent trenutno čini 70 posto ukupnih troškova JP "Grijanje".

"Nakon što smo napravili kalkulacije i srezali sve moguće troškove, došli smo do toga da grijanje za građane treba poskupjeti 106 posto. Gradsko vijeće sada mora donijeti odluku kako će se to finansirati – da li će to biti poskupljenje ili neka subvencija od bilo kojeg nivoa vlasti", pojasnio je Pašalić, prrenosi N1.

Direktor "Grijanja" ističe da Zenica trenutno nema alternativni izvor toplotne energije te da je zemni plin jedina mogućnost za ovu zimu, ali naglašava da je u ovakvim okolnostima samo pokretanje sistema ogroman poduhvat.

"Brojne su bile prepreke, što pravne, što ekonomske i tehničke. Mi smo, nakon šest mjeseci borbe za toplanu, uspjeli organizovati sezonu grijanja, što je uspjeh i ove firme i gradske uprave", zaključio je Pašalić, uz napomenu da će se za budućnost grijanja u ovom gradu morati tražiti nove strategije i pravci.