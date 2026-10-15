Zenica još bez grijanja: Školski časovi skraćeni na 30 minuta

Školski čas u obrazovnim ustanovima u Zenici skraćen je na 30 minuta zbog prolongiranja početka sezone grijanja.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Školski objekti u Zenici priključeni su na daljinski sistem preduzeća "Grijanje", koje zbog prekida jučerašnje hitne sjednice Gradskog vijeća još nema utvrđen cjenovnik usluga, pa zbog toga ne može početi da isporučuje toplotnu energiju korisnicima.

Predstavnici Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zeničko-dobojskog kantona su na sastanku sa Aktivom direktora osnovnih i srednjih škola donijeli odluku o skraćenju školskog časa.

Ako ne bude održana sjednica Gradskog vijeća Zenice, Ministarstvo će biti prinuđeno da donese odluku o prelasku na nastavu na daljinu.

Grijanje u Zenici trebalo je da počne danas.

Nakon što je juče prekinuta sjednica Gradskog vijeća Zenica, na kojoj se trebalo odlučivati o poskupljenju grijanja za 106 odsto i početku grijne sezone, vijećnici su podnijeli zahtjev za sazivanje nove sjednice sa istom tačkom dnevnog reda.

(Srna)