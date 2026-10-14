Šveđani našli caku kako da besplatno griju kuće: Beskorisnu energiju pretvaraju u toplotu

U Stokholmu se gradi baza podataka koja će grijati 30.000 domaćinstava koristeći toplotu servera.

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Svi koji posjeduju računareznaju koliko se zagrijavaju, ali sigurno još nikad nikom nije palo na pamet da bi se ta energija mogla iskoristiti za grijanje kuće. Dosad - Šveđani su došli na ideju da iskoriste tu inače beskorisnu energiju.

U naselju Skarpnak u Stokholmu gradi se velika baza podataka (Skarpnäck Data Park), koja će biti povezana s lokalnom mrežom daljinskog grijanja - očekuje se da će se toplotnom energijom računara zagrijavati oko 30.000 domaćinstava.

Glavni koncept se zasniva na hvatanju viška toplote nastale radom servera, pojašnjava Energy Digital.

Naime, serveri tokom rada troše velike količine električne energije i neprestano proizvode toplotu. Da bi normalno funkcionisali, moraju da se hlade, a energija koja se pritom oslobađa najčešće se jednostavno gubi. U ovoj viziji, umjesto da se ta toplota baci, ona se usmjerava direktno u veliku podzemnu mrežu daljinskog grijanja kako bi se grijale hiljade domova u Stokholmu.

Prema predviđanjima kompanija koje stoje iza projekta, računari bi u budućnosti mogli da griju i više od 10 odsto kuća i zgrada. Iz tog razloga su gradski odbornici odlučili da je u Stokholmu potrebno otvoriti još računarskih centara.

Projekat pod nazivom Stockholm Data Parks (SDP) nastao je kroz partnerstvo Grada Stokholma i nekoliko kompanija koje se bave snabdijevanjem energijom, grijanjem, hlađenjem i telekomunikacionom infrastrukturom, a sa ciljem da švedska prijestonica postane održiv grad bez upotrebe fosilnih goriva.

(Mondo)