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Institut „Dr Miroslav Zotović“ mijenja naziv: Ustanova će nositi ime prof. dr Gorana Talića

Institut „Dr Miroslav Zotović“ mijenja naziv: Ustanova će nositi ime prof. dr Gorana Talića

Autor Mihajlo Popović Izvor SRNA
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Vlada Republike Srpske donijela je odluku o promjeni naziva Javne zdravstvene ustanove Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju „Dr Miroslav Zotović“ Banjaluka, koja će ubuduće nositi ime „Prof. dr Goran Talić“.

Institut „Dr Miroslav Zotović“ mijenja naziv u čast Gorana Talića Izvor: Srna

Odluka je donesena s ciljem odavanja počasti prof. dr Goranu Taliću, koji je dao izuzetan doprinos razvoju i unapređenju zdravstvene zaštite u Republici Srpskoj.

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Institut zaduženi su da odmah preduzmu potrebne aktivnosti kako bi promjena naziva ove zdravstvene ustanove bila realizovana.

(Mondo)

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Goran Talić Zavod Dr Miroslav Zotović

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