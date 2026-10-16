Institut „Dr Miroslav Zotović“ mijenja naziv: Ustanova će nositi ime prof. dr Gorana Talića

Vlada Republike Srpske donijela je odluku o promjeni naziva Javne zdravstvene ustanove Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju „Dr Miroslav Zotović“ Banjaluka, koja će ubuduće nositi ime „Prof. dr Goran Talić“.

Odluka je donesena s ciljem odavanja počasti prof. dr Goranu Taliću, koji je dao izuzetan doprinos razvoju i unapređenju zdravstvene zaštite u Republici Srpskoj.

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Institut zaduženi su da odmah preduzmu potrebne aktivnosti kako bi promjena naziva ove zdravstvene ustanove bila realizovana.

(Mondo)