Sahranjen Goran Talić (FOTO)

Direktor Instituta za za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju "Dr Miroslav Zotović Goran Talić sahranjen je danas na banjalučkom groblju Sveti Pantelija u prisustvu članova porodice, zvaničnika Republike Srpske, rodbine, prijatelja i radnih kolega.

Izvor: SRNA/Milomir Savić

Od Talića se u emotivnim govorom u ime porodice oprostila njegova kćerka koja je rekla da je bio najbolji otac, a njegov profesionalni put za njih najveći uzor kako postati dobar ljekar, čovjek i prijatelj, te da će nastaviti da slijede njegove korake.

Predsjednik Milorad Dodik je na komemoraciji u Banskom dvoru rekao da je Talić za njega bio izazovna ličnost zato što je bio drugačiji od svih.

"Goran Talić nikada nije pravio razliku među ljudima, tražio je odgovornost, nikada nije dozvolio da se kaže da nešto ne može. Uživao sam sarađujući sa njim", rekao je Dodik.

Sahrani su prisustvovali predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, premijer Savo Minić, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, predsjednik Milorad Dodik, ministri u Vladi Srpske.

Doktor Goran Talić preminuo je u utorak, 13. oktobra, u 67. godini.

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Banjaluci 1985. godine, a specijalizaciju iz ortopedske hirurgije sa traumatologijom završio je 1995. na Institutu za ortopediju "Banjica" u Beogradu. Zvanje primarijusa stekao je 2004. godine.

Profesionalnu karijeru započeo je 1985. godine u Kliničko-medicinskom centru u Banjaluci, gdje je radio do 1986. godine. Od 1987. do 1991. godine bio je zaposlen u SOUR-u "Rudi Čajavec" u Banjaluci.

U Zavod "Dr Miroslav Zotović" zaposlio se 1991. godine, gdje je radio kao ljekar i specijalista, dok je funkciju direktora ove zdravstvene ustanove obavljao od 2003. godine.

Doktorsku disertaciju odbranio je 2016. godine na Medicinskom fakultetu sveučilišta u Mostaru, čime je stekao zvanje doktora nauka iz oblasti biomedicine i zdravstva, u polju kliničkih medicinskih nauka, grana ortopedija.

(Srna)