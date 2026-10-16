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Održana komemoracija dr Goranu Taliću: "Ostavio je neizbrisiv trag u zdravstvu Republike Srpske"

Održana komemoracija dr Goranu Taliću: "Ostavio je neizbrisiv trag u zdravstvu Republike Srpske"

Autor Dušan Volaš Izvor MONDO/Srna
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U Kulturnom centru Banski dvor u Banjaluci održana je komemoracija povodom smrti ljekara Gorana Talića, dugogodišnjeg direktora Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju "Dr Miroslav Zotović".

Održana komemoracija dr Goranu Taliću: "Ostavio je neizbrisiv trag u zdravstvu Republike Srpske" Izvor: Srna

Komemoraciji, između ostalih, prusustvovale su brojne kolege doktora Talića i zvaničnici Republike Srpske koji su se prethodno upisali u knjigu žalosti. Talić, koji je preminuo u utorak 13. oktobra, u 67. godini života biće sahranjen u 13.00 časova na groblju Sveti Pantelija.

"Danas sam prisustvovao komemoraciji posvećenoj prof. dr Goranu Taliću, velikom čovjeku i vrhunskom stručnjaku koji je svojim znanjem, predanošću i ljudskošću ostavio neizbrisiv trag u zdravstvu Republike Srpske. Njegovo djelo i doprinos našem narodu ostaju trajno upamćeni", istakao je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.

Talić će biti sahranjen danas u 13.00 časova na groblju Sveti Pantelija u Banjaluci.

Podsjetimo, profesor doktor Goran Talić iznenada je preminuo u 67. godini.

Talić je bio specijalista ortopedije sa traumatologijom i dugogodišnji direktor Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović" u Banjaluci.

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Banjaluci 1985. godine, a specijalizaciju iz ortopedske hirurgije sa traumatologijom završio je 1995. godine na Institutu za ortopediju "Banjica" u Beogradu. Zvanje primarijusa stekao je 2004. godine.

Profesionalnu karijeru započeo je 1985. godine u Kliničko-medicinskom centru u Banjaluci, gdje je radio do 1986. godine. Od 1987. do 1991. godine bio je zaposlen u SOUR-u "Rudi Čajavec" u Banjaluci.

U Zavodu "Dr Miroslav Zotović" zaposlio se 1991. godine, gdje je radio kao ljekar i specijalista, dok je funkciju direktora ove zdravstvene ustanove obavljao od 2003. godine.

Doktorsku disertaciju odbranio je 2016. godine na Medicinskom fakultetu veučilišta u Mostaru, čime je stekao zvanje doktora nauka iz oblasti biomedicine i zdravstva, u polju kliničkih medicinskih nauka, grana ortopedija.

Bio je autor i koautor brojnih stručnih i naučnih radova iz oblasti konzervativnog liječenja skolioze i drugih oblasti ortopedije.

Tokom profesionalne karijere dobio je više nagrada i priznanja za rad u oblasti zdravstva, organizaciju zdravstvene zaštite i društveni angažman.

Povodom Dana grada Banjaluke 2018. godine dodijeljena mu je nagrada "Ključ grada" sa poveljom "Počasni građanin grada Banjaluke".

Bio je i dobitnik nagrade Komore doktora medicine Republike Srpske za organizaciju zdravstvene zaštite.

Grad Banjaluka dodijelio mu je 2011. godine plaketu za najuspješnijeg menadžera u oblasti zdravstva.

Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve odlikovao ga je 2009. godine Ordenom Svetog Save.

Iste godine dobio je i Plaketu opštine Laktaši za izuzetno humana djela i doprinos razvoju zdravstvene zaštite.

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