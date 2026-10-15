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Aplauz i zvuk sirena: Kolege se na dirljiv način oprostile od Gorana Talića (Video)

Aplauz i zvuk sirena: Kolege se na dirljiv način oprostile od Gorana Talića (Video)

Autor Mihajlo Popović
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Radnici Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju "Dr Miroslav Zotović" danas, 15. oktobra, su na tri lokacije odali počast preminulom dugogodišnjem direktoru Goranu Taliću.

Kolege se na dirljiv način oprostile od Gorana Talića Izvor: RTRS printscreen

Njegove kolege i saradnici oprostili su se od njega u Trapistima, u Banjsko-rekreativnom centru "Terme Banjaluka" i u poslovnoj jedinici ambulante "Park", minutom ćutanja, aplauzom i zvukom sirena.

Goran Talić, koji je decenijama bio na čelu Instituta „Dr Miroslav Zotović“, preminuo je u utorak, 13. oktobra, u 67. godini.

Komemoracija Goranu Taliću biće održana u petak, 16. oktobra, u 10 časova u Banskom dvoru u Banjaluci, dok je sahrana zakazana za isti dan u 13 časova na groblju Sveti Pantelija.

Njegova smrt potresla je zdravstvenu zajednicu, brojne saradnike i prijatelje, kao i sve one koji su tokom godina imali priliku da sarađuju s njim i svjedoče rezultatima njegovog rada.

Tagovi

Goran Talić Zavod Dr Miroslav Zotović

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