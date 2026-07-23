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Pali na granici BiH: Državljani Irana krijumčarili državljane Turske 1

Pali na granici BiH: Državljani Irana krijumčarili državljane Turske

Autor Nikolina Damjanić
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Dva državljanina Iraka uhapšena su danas u graničnom pojasu na području Gruda prilikom pokušaja da prokrijumčare 10 stranih državljana, saopšteno je iz Granične policije BiH.

Granična policija BiH Izvor: Shutterstock

Krijumčarenje je otkriveno kontrolom putničkog vozila "pežo" registarskih oznaka BiH kojim je upravljao državljanin Iraka, suvozač je bio drugi Iračanin, a u vozilu je zatečeno i pet državljana Turske. Pretragom terena pronađeno je još pet državljana Turske.

Prema nalogu Tužilaštva BiH osumnjičeni su uhapšeni, a oduzeti su vozilo, telefoni i drugi dokazni materijali.

Uz izvještaje o počinjenom krivičnom djelu krijumčarenje osoba, osumnjičeni državljani Iraka biće predati Tužilaštvu BiH.

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Tagovi

Iran Granična policija BiH krijumčarenje Turska

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Komentari 1

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zole

Ova bagra će postati veliki problem u BiH

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Hvala što ste poslali vijest.

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