Pali na granici BiH: Državljani Irana krijumčarili državljane Turske

Dva državljanina Iraka uhapšena su danas u graničnom pojasu na području Gruda prilikom pokušaja da prokrijumčare 10 stranih državljana, saopšteno je iz Granične policije BiH.
Krijumčarenje je otkriveno kontrolom putničkog vozila "pežo" registarskih oznaka BiH kojim je upravljao državljanin Iraka, suvozač je bio drugi Iračanin, a u vozilu je zatečeno i pet državljana Turske. Pretragom terena pronađeno je još pet državljana Turske.
Prema nalogu Tužilaštva BiH osumnjičeni su uhapšeni, a oduzeti su vozilo, telefoni i drugi dokazni materijali.
Uz izvještaje o počinjenom krivičnom djelu krijumčarenje osoba, osumnjičeni državljani Iraka biće predati Tužilaštvu BiH.