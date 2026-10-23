SIPA uhapsila navijača Hajduka u Livnu: Po potjernici Interpola pao zbog antisemitskih poruka i vandalizma

SIPA je u Livnu uhapsila navijača Hajduka po potjernici iz Zagreba zbog podsticanja na mržnju prema Jevrejima, vandalizma i huliganizma kod Poljuda.

Izvor: Sports Press Photo / Sipa USA / Profimedia

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA )uhapsili su danas jedno lice na području Livna, postupajući po međunarodnoj crvenoj potjernici NCB Interpola Zagreb.

Uhapšeno lice sumnjiči se da je kao pripadnik navijačke grupe Fudbalskog kluba „Hajduk“ podsticalo na neprijateljsko djelovanje i mržnju usmjerenu protiv pripadnika jevrejske etno-religijske zajednice.

Prekršaj i prateći incidenti odigrali su se uoči fudbalske utakmice između Hajduka i Ajaksa, tokom masovnog okupljanja navijača na prilaznim putevima prema gradskom stadionu Poljud u Splitu.

Optužbe za antisemitizam, vandalizam i teška krivična djela

Uhapšenom se stavlja na teret da je u grupi sa drugim pojedincima učestvovao u izvikivanju i skandiranju poruka koje su sadržavale izrazito antisemitske i prijeteće tonove.

Pored toga, postoji osnovana sumnja da je tokom nastavka incidenta isto lice počinilo i niz pratećih krivičnih djela, među kojima su vandalizam, oštećenje tuđe stvari, huliganizam, kao i protivpravno otuđenje tuđe imovine.

Kriminalistička obrada nad osumnjičenim je u toku, nakon čega će u zakonski predviđenom roku biti predan u dalju nadležnost Suda Bosne i Hercegovine radi sprovođenja ekstradicionog postupka. Prilikom realizacije ove operativne akcije na terenu ostvarena je bliska saradnja sa policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona 10.