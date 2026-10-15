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Torcida oko mrtvačkog sanduka pjeva Hitleru: "Aušvic, Aušvic" i "Ustaj, Adolfe", ori se Splitom 1

Torcida oko mrtvačkog sanduka pjeva Hitleru: "Aušvic, Aušvic" i "Ustaj, Adolfe", ori se Splitom

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Navijači Hajduka uzvikivali su fašističke parole tokom kortea ka stadionu "Poljud" pred meč protiv Ajaksa.

Torcida skandirala Hitleru Izvor: @hooliganscz1999/X

Navijači Hajduka iz Splita, "Torcida Split", uzvikivali su fašističke parole na putu ka stadionu "Poljud", gdje se igra meč Hajduk - Ajaks u Konferencijskoj ligi. "Gazi Židove", "Aušvic, Aušvic" i "Ustaj, Adolfe", glasile su njihove parole, prenio je Index.hr.

Dok su išli ka stadionu, pred navijačima je išao žuti golf sa mrtvačkim sandukom na krovu. Na sanduku je pisalo "Ajaks".

Oglasila se policija

Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske saopštili su da nisu evidentirani događaji sa elementima nasilnog ponašanja i istovremeno potvrdili kako su tokom "kortea" domaćih navijača zabilježeni povici sa elementima kažnjivog sadržaja.

"U toku je kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih činjenica i identiteta počinitelja te njihova daljeg procesuiranja", poruka je iz policije, a prenio ju je "Index".

Sukob navijačkih grupa na Rivi

U srijedu uveče, dan pred meč, nastali su neredi na Rivi zbog međusobnog sukoba navijačkih grupa dva tima. Prema policijskoj procjeni, prisutno je bilo oko 200 navijača Ajaksa i oko 300 navijača Hajduka iz Splita.

Pogledajte snimak sukoba

Utakmica Hajduk - Ajaks igra se od 18.45 na "Poljudu", u 1. kolu Konferencijske lige.

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Tagovi

Torcida fudbal navijači

Komentari 1

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Darko

To je EU, to je Marta Kos i Kaja Kallas i Picula. Niko ništa ne radi protiv ustaša.

Čitaoci reporteri

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Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

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Hvala što ste poslali vijest.

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