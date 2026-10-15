Torcida oko mrtvačkog sanduka pjeva Hitleru: "Aušvic, Aušvic" i "Ustaj, Adolfe", ori se Splitom

Navijači Hajduka uzvikivali su fašističke parole tokom kortea ka stadionu "Poljud" pred meč protiv Ajaksa.

Izvor: @hooliganscz1999/X

Navijači Hajduka iz Splita, "Torcida Split", uzvikivali su fašističke parole na putu ka stadionu "Poljud", gdje se igra meč Hajduk - Ajaks u Konferencijskoj ligi. "Gazi Židove", "Aušvic, Aušvic" i "Ustaj, Adolfe", glasile su njihove parole, prenio je Index.hr.

Dok su išli ka stadionu, pred navijačima je išao žuti golf sa mrtvačkim sandukom na krovu. Na sanduku je pisalo "Ajaks".

15.10.2026, LIVE: Hajduk Split - Ajαx Amsterdam, Torcida on way to stadium with a coffin with the inscription "Ajax", click here for more: https://t.co/w88c1AHmgcAll in one place. Tap to download. https://t.co/OD7UtlRC7D https://t.co/S0Q6iWJwwh — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999)October 15, 2026

Oglasila se policija

Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske saopštili su da nisu evidentirani događaji sa elementima nasilnog ponašanja i istovremeno potvrdili kako su tokom "kortea" domaćih navijača zabilježeni povici sa elementima kažnjivog sadržaja.

"U toku je kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih činjenica i identiteta počinitelja te njihova daljeg procesuiranja", poruka je iz policije, a prenio ju je "Index".

Sukob navijačkih grupa na Rivi

U srijedu uveče, dan pred meč, nastali su neredi na Rivi zbog međusobnog sukoba navijačkih grupa dva tima. Prema policijskoj procjeni, prisutno je bilo oko 200 navijača Ajaksa i oko 300 navijača Hajduka iz Splita.

Pogledajte snimak sukoba

15.10.2026, Hajduk Split - Ajαx Amsterdam, 150 Torcida Split attacked Ajax fans on the riva in Split before match, click here for more: https://t.co/w88c1AHmgcAll in one place. Tap to download. https://t.co/OD7UtlRC7D https://t.co/5Qe8Sy9vhW — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999)October 15, 2026

Utakmica Hajduk - Ajaks igra se od 18.45 na "Poljudu", u 1. kolu Konferencijske lige.

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