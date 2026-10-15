Torcida oko mrtvačkog sanduka pjeva Hitleru: "Aušvic, Aušvic" i "Ustaj, Adolfe", ori se Splitom

Navijači Hajduka uzvikivali su fašističke parole tokom kortea ka stadionu "Poljud" pred meč protiv Ajaksa.
Navijači Hajduka iz Splita, "Torcida Split", uzvikivali su fašističke parole na putu ka stadionu "Poljud", gdje se igra meč Hajduk - Ajaks u Konferencijskoj ligi. "Gazi Židove", "Aušvic, Aušvic" i "Ustaj, Adolfe", glasile su njihove parole, prenio je Index.hr.
Dok su išli ka stadionu, pred navijačima je išao žuti golf sa mrtvačkim sandukom na krovu. Na sanduku je pisalo "Ajaks".
15.10.2026, LIVE: Hajduk Split - Ajαx Amsterdam, Torcida on way to stadium with a coffin with the inscription "Ajax", click here for more: https://t.co/w88c1AHmgcAll in one place. Tap to download. https://t.co/OD7UtlRC7D https://t.co/S0Q6iWJwwh— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999)October 15, 2026
Oglasila se policija
Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske saopštili su da nisu evidentirani događaji sa elementima nasilnog ponašanja i istovremeno potvrdili kako su tokom "kortea" domaćih navijača zabilježeni povici sa elementima kažnjivog sadržaja.
"U toku je kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih činjenica i identiteta počinitelja te njihova daljeg procesuiranja", poruka je iz policije, a prenio ju je "Index".
Sukob navijačkih grupa na Rivi
U srijedu uveče, dan pred meč, nastali su neredi na Rivi zbog međusobnog sukoba navijačkih grupa dva tima. Prema policijskoj procjeni, prisutno je bilo oko 200 navijača Ajaksa i oko 300 navijača Hajduka iz Splita.
Pogledajte snimak sukoba
15.10.2026, Hajduk Split - Ajαx Amsterdam, 150 Torcida Split attacked Ajax fans on the riva in Split before match, click here for more: https://t.co/w88c1AHmgcAll in one place. Tap to download. https://t.co/OD7UtlRC7D https://t.co/5Qe8Sy9vhW— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999)October 15, 2026
Utakmica Hajduk - Ajaks igra se od 18.45 na "Poljudu", u 1. kolu Konferencijske lige.
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