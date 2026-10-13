SIPA uhapsila četiri carinska službenika GP Gradiška: Sumnjiče se za primanje mita

SIPA je uhapsila četiri carinska službenika UIO BiH zbog sumnje da su primali novac kako bi pogodovali pri uvozu robe u BiH.

Izvor: Shutterstock

Službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) uhapsili su četiri carinska službenika Uprave za indirektno oporezivanje BiH (UIO BiH), koji su angažovani na Graničnom prelazu Gradiška, zbog sumnje da su primali novac kako bi pogodovali pri uvozu robe u BiH, saopšteno je iz Agencije za istrage i zaštitu.

Iz SIPA-e je saopšteno da su pretresi obavljeni na četiri lokacije na području Banjaluke, Prijedora i Srpca.

U predmetu postupa tužilac Odjela za korupciju Tužilaštva BiH, u saradnji sa policijskim službenicima SIPA-e i Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske.

"Navedeni se sumnjiče za koruptivna krivična djela, odnosno primanje dara u vidu novca, kako bi pogodovali kod uvoza određenih roba na carinsko područje BiH", saopšteno je iz SIPA-e.

Uhapšeni se sumnjiče za krivično djelo primanje dara ili drugog oblika koristi. Iz SIPA-e su naveli da će tužilac u zakonskom roku odlučiti o narednim mjerama i radnjama u odnosu na osumnjičene.