logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

SIPA uhapsila četiri carinska službenika GP Gradiška: Sumnjiče se za primanje mita

SIPA uhapsila četiri carinska službenika GP Gradiška: Sumnjiče se za primanje mita

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
0

SIPA je uhapsila četiri carinska službenika UIO BiH zbog sumnje da su primali novac kako bi pogodovali pri uvozu robe u BiH.

hapšenje Izvor: Shutterstock

Službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) uhapsili su četiri carinska službenika Uprave za indirektno oporezivanje BiH (UIO BiH), koji su angažovani na Graničnom prelazu Gradiška, zbog sumnje da su primali novac kako bi pogodovali pri uvozu robe u BiH, saopšteno je iz Agencije za istrage i zaštitu.

Iz SIPA-e je saopšteno da su pretresi obavljeni na četiri lokacije na području Banjaluke, Prijedora i Srpca.

U predmetu postupa tužilac Odjela za korupciju Tužilaštva BiH, u saradnji sa policijskim službenicima SIPA-e i Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske.

"Navedeni se sumnjiče za koruptivna krivična djela, odnosno primanje dara u vidu novca, kako bi pogodovali kod uvoza određenih roba na carinsko područje BiH", saopšteno je iz SIPA-e.

Uhapšeni se sumnjiče za krivično djelo primanje dara ili drugog oblika koristi. Iz SIPA-e su naveli da će tužilac u zakonskom roku odlučiti o narednim mjerama i radnjama u odnosu na osumnjičene.

Možda će vas zanimati

Tagovi

SIPA UIO BiH hapšenje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ