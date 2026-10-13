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Akcija "Silence": SIPA pretresa četiri lokacije u Banjaluci, Prijedoru i Srpcu

Akcija "Silence": SIPA pretresa četiri lokacije u Banjaluci, Prijedoru i Srpcu

Autor Haris Krhalić
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SIPA je u akciji "Silence" započela pretrese na četiri lokacije u Banjaluci, Prijedoru i Srpcu zbog sumnje na primanje dara i drugih oblika koristi.

SIPA ilustracija.PNG Izvor: SIPA

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) započeli su danas pretrese na četiri lokacije u Banjaluci, Prijedoru i Srpcu u okviru operativne akcije "Silence", zbog sumnje na krivično djelo primanje dara i drugih oblika koristi.

Iz SIPA je saopšteno da se aktivnosti sprovode zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo propisano Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine.

Pretresi se obavljaju po nalogu Suda BiH i pod nadzorom Tužilaštva BiH, u saradnji sa policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Prema nezvaničnim informacijama na meti akcije su službenici Uprave za indirektno oporezivanje BiH, odnosno carinici.

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SIPA UIO BiH

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