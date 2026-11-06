Nakon obdukcije preminulog muškarca iz Laktaša: Naređena istraga za ubistvo i hapšenje osumnjičenog

Nakon što je obdukcija pokazala da je smrt D.S. iz Čelinca ubilačkog karaktera, Tužilaštvo u Banjaluci naložilo je istragu i hapšenje N.P. iz Laktaša.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Okružno javno tužilaštvo Banjaluka zaprimilo je danas zapisnik o obdukciji tijela D.S. (1983) iz Čelinca, koji je preminuo na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banjaluci od posljedica povreda koje mu je nanio N.P. (1990) iz Laktaša, u događaju koji se odigrao 12. oktobra 2026. godine u Laktašima.

Vještak sudsko-medicinske struke Zavoda za sudsku medicinu Republike Srpske izjasnio se da je smrt D.S. ubilačkog karaktera.

Nakon ovakvog nalaza vještaka, tužilaštvo je donijelo naredbu o sprovođenju istrage protiv osumnjičenog N.P. iz Laktaša zbog krivičnog djela Ubistvo iz člana 124. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Takođe, tužilaštvo je naložilo policijskim službenicima Policijske uprave Banjaluka da osumnjičenog liše slobode i sprovedu na dalje postupanje u prostorije Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Podsjetimo, D.S. su teške povrede nanešene metalnom šipkom, a preminuo je 2. novembra.