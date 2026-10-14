Naređena obdukcija: Banjalučko tužilaštvo se oglasilo o pronalasku tijela maloljetnika kod Laktaša

Okružno javno tužilaštvo Banjaluka potvrdilo da je na području Laktaša danas pronađeno beživotno tijelo maloljetne osobe.
Kako je saopšteno iz Tužilaštva, uviđaj na licu mjesta obavio je dežurni tužilac, zajedno sa policijskim službenicima Policijske stanice Laktaši.
"Radi utvrđivanja tačnog vremena i uzroka smrti, tužilac je naložio da se izvrši obdukcija beživotnog tijela, koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske", navodi se u saopštenju.
Takođe, naloženo je preduzimanje svih potrebnih mjera i radnji kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog događaja.
Podsjećamo, tijelo šesnaestogodišnjaka iz Laktaša pronađeno je jutros nakon što je porodica prijavila njegov nestanak.
(Mondo)