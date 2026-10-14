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Naređena obdukcija: Banjalučko tužilaštvo se oglasilo o pronalasku tijela maloljetnika kod Laktaša

Naređena obdukcija: Banjalučko tužilaštvo se oglasilo o pronalasku tijela maloljetnika kod Laktaša

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
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Okružno javno tužilaštvo Banjaluka potvrdilo da je na području Laktaša danas pronađeno beživotno tijelo maloljetne osobe.

Okružno tužilaštvo Banjaluka Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Kako je saopšteno iz Tužilaštva, uviđaj na licu mjesta obavio je dežurni tužilac, zajedno sa policijskim službenicima Policijske stanice Laktaši.

"Radi utvrđivanja tačnog vremena i uzroka smrti, tužilac je naložio da se izvrši obdukcija beživotnog tijela, koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske", navodi se u saopštenju.

Takođe, naloženo je preduzimanje svih potrebnih mjera i radnji kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog događaja.

Podsjećamo, tijelo šesnaestogodišnjaka iz Laktaša pronađeno je jutros nakon što je porodica prijavila njegov nestanak.

(Mondo)

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Tagovi

Laktaši maloljetnik smrt Okružno javno tužilaštvo Banjaluka

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