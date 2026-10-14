Tragedija kod Laktaša: Pronađeno tijelo šesnaestogodišnjaka

Tijelo šesnaestogodišnjaka iz Laktaša pronađeno je jutros nakon što je porodica prijavila njegov nestanak.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Tijelo šesnaestogodišnjeg dječaka iz Laktaša pronađeno je jutros u okolini ovog grada, piše ATV.

Prema nezvaničnim informacijama, dječak se juče udaljio od kuće, nakon čega je porodica pokrenula potragu za njim i prijavila nestanak Policijskoj upravi Banjaluka.

Na mjestu gdje je tijelo pronađeno u toku je uviđaj kojim rukovodi dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Više informacija biće poznato nakon završetka uviđaja i utvrđivanja svih okolnosti ovog slučaja.