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Tragedija kod Laktaša: Pronađeno tijelo šesnaestogodišnjaka

Tragedija kod Laktaša: Pronađeno tijelo šesnaestogodišnjaka

Autor Haris Krhalić
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Tijelo šesnaestogodišnjaka iz Laktaša pronađeno je jutros nakon što je porodica prijavila njegov nestanak.

Policija Izvor: Slaven Petković - Mondo

Tijelo šesnaestogodišnjeg dječaka iz Laktaša pronađeno je jutros u okolini ovog grada, piše ATV.

Prema nezvaničnim informacijama, dječak se juče udaljio od kuće, nakon čega je porodica pokrenula potragu za njim i prijavila nestanak Policijskoj upravi Banjaluka.

Na mjestu gdje je tijelo pronađeno u toku je uviđaj kojim rukovodi dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Više informacija biće poznato nakon završetka uviđaja i utvrđivanja svih okolnosti ovog slučaja.

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Laktaši maloljetnik

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