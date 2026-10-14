Banjalučanin ukrao bicikl, pa ekspresno uhapšen

Policija u Banjaluci uhapsila je osumnjičenog za krađu bicikla, koji je pronađen i oduzet istog dana.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Policija u Banjaluci uhapsila Ž. K. zbog sumnje da je ukrao bicikl, koji je pronađen i oduzet istog dana.

Prema podacima Policijske uprave Banjaluka, krađa se dogodila juče, u periodu od 7.00 do 12.35 časova. Nakon dokumentovanja predmeta, protiv osumnjičenog će biti dostavljen izvještaj nadležnom tužilaštvu.

Na području Policijske uprave Banjaluka juče su evidentirana dva krivična djela, jedno narušavanje javnog reda i mira, 11 saobraćajnih nezgoda u kojima su dva lica povrijeđena i jedan požar.

Policija je izvršila kriminalističku obradu lica L. I. iz Banjaluke zbog sumnje da je počinilo krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga.

Na osnovu naredbe Osnovnog suda u Banjaluci, uz prethodnu saglasnost dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, pretreseni su stan i podrumske prostorije koje koristi ovo lice.

Tom prilikom pronađeno je i oduzeto oko 57,6 grama zelene biljne materije koja izgledom podsjeća na marihuanu, digitalna vaga za precizno mjerenje, mobilni telefoni i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa ovim krivičnim djelom.

Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta, protiv L. I. biće dostavljen izvještaj Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka.

Zbog prekršaja iz člana 4. Zakona o proizvodnji i prometu opojnih droga uhapšeno je i lice S. T. iz Banjaluke. Kod njega je pronađena i oduzeta određena količina bijele praškaste materije koja izgledom podsjeća na kokain. O slučaju je obaviješten dežurni sudija Osnovnog suda u Banjaluci – Odjeljenje za prekršaje.

Istog dana policijski službenici Policijske stanice Čelinac uhapsili su lice A. B. iz Banjaluke zbog istog prekršaja. Kod njega je pronađena i oduzeta određena količina zelene biljne materije koja izgledom podsjeća na marihuanu. O svemu je obaviješten dežurni sudija Osnovnog suda u Kotor Varošu – Odjeljenje za prekršaje.

Policija je u Banjaluci uhapsila i lice B. O. zbog prekršaja iz člana 220. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH.

Ovo lice je tokom kontrole putničkog vozila kojim je upravljalo odbilo da se podvrgne ispitivanju na prisustvo opojnih droga u organizmu, zbog čega je prekršajno sankcionisano.