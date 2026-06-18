Detalji hapšenja Banjalučanina: Pretukao maloljetnika pa ga bacio u kontejner

Policija je uhapsila Banjalučanina Željka Pavlovića zbog sumnje da je pretukao maloljetnika, a potom ga bacio u kontejner, nanijevši mu povrede i postupajući prema njemu na ponižavajući način.

Izvor: MONDO/Vesna Kerkez

Iz Policijske uprave Banjaluka saopšteno je da je Pavlović uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivična djela "Zlostavljanje, mučenje i drugo neljudsko i ponižavajuće postupanje" i "Tjelesna povreda".

Prema saznanjima ATV-a, osumnjičeni je najprije fizički napao maloljetnika, a zatim ga ubacio u kontejner. Povrijeđenom maloljetniku ukazana je medicinska pomoć na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac za maloljetnike Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci, koji rukovodi daljim postupanjem u ovom predmetu.

Pavlović je ranije bio obuhvaćen predmetom „Trezor“, u kojem je bio optužen za krađu oko dva miliona maraka, ali je u tom postupku pravosnažno oslobođen optužbi.