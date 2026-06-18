logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Detalji hapšenja Banjalučanina: Pretukao maloljetnika pa ga bacio u kontejner

Detalji hapšenja Banjalučanina: Pretukao maloljetnika pa ga bacio u kontejner

Autor Nikolina Damjanić Izvor atv
0

Policija je uhapsila Banjalučanina Željka Pavlovića zbog sumnje da je pretukao maloljetnika, a potom ga bacio u kontejner, nanijevši mu povrede i postupajući prema njemu na ponižavajući način.

Banjalučanin uhapšen zbog zlostavljanja maloljetnika, osumnjičen da ga je bacio u kontejner Izvor: MONDO/Vesna Kerkez

Iz Policijske uprave Banjaluka saopšteno je da je Pavlović uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivična djela "Zlostavljanje, mučenje i drugo neljudsko i ponižavajuće postupanje" i "Tjelesna povreda".

Prema saznanjima ATV-a, osumnjičeni je najprije fizički napao maloljetnika, a zatim ga ubacio u kontejner. Povrijeđenom maloljetniku ukazana je medicinska pomoć na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac za maloljetnike Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci, koji rukovodi daljim postupanjem u ovom predmetu.

Pavlović je ranije bio obuhvaćen predmetom „Trezor“, u kojem je bio optužen za krađu oko dva miliona maraka, ali je u tom postupku pravosnažno oslobođen optužbi.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Banjaluka hapšenje maloljetnik povreda

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ